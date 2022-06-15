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Тянут не только унитазы: Кадырову подарили собаку, украденную у украинского воина из Азовстали

15 июня 2022, 12:31

Питбуль принадлежит защитнику Азовстали, его эвакуировали вместе с хозяином. Но потом собаку цинично отобрали.

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Кадырову подарили собаку, украденную у украинского воина/ Reuters,

Российские захватчики отобрали у эвакуированного из Азовстали украинского воина его собаку и подарили главе чеченских Tik-Tok-войск Рамзану Кадырову.

Питбуля его хозяин забрал вместе с собой, когда эвакуировался с завода "Азовсталь". Однако потом собаку у него цинично украли. Об этом сообщается в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

На кадрах эвакуации украинских бойцов из "Азовстали", которые облетели весь мир, было видно, что защитники Мариуполя забирали вместе с собой своих собак. На одной из фотографий заметен белый питбуль в наморднике – он покидал завод вместе со своим хозяином, который служит в полку "Азов".

Однако затем российские псевдозоозащитники отобрали собаку и депортировали ее в Россию. После этого питбуля подарили Рамзану Кадырову.

"Во время эвакуации из Азовстали раненые украинские военные забрали с собой служебных собак, которые вместе с ними охраняли город. Волонтер из Рязани Юрий Кованов, отобрав собаку у защитников Азовстали, привез ее в Грозный", – говорится в сообщении.

Как стало известно, собаку из "Адольфа" переназвали на "Адидас".

При этом в местных новостях в России диктор сообщил, что собаку готовы обменять на одного из представителей чеченского народа, который сейчас находится в Украине и которого на родине считают "преступником и террористом".

кадырову подарили собаку защитника азовстали
Кадырову подарили собаку защитника Азовстали/ скрин из видео

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров разразился новыми угрозами Украине – сказал, что российские войска якобы планируют применить на Донбассе какие-то новые тактические приемы.

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