Кадыров угрожает Украине более сильным наступлением РФ на Донбассе в ближайшие дни/ Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров разразился новыми угрозами Украине – говорит, что в ближайшие дни российские войска будто-бы планируют применить на Донбассе какие-то новые тактические приемы.

До этого он еще и пообещал, якобы будет выкладывать видео применения таких приемов и их последствия. Об этом Кадыров сказал в новом видеообращении.

"На днях вы увидите настоящую спецоперацию, от которой эти шайтаны убегут не только из городов, но и из Украины", – выразил свои розовые мечты главарь Tik-Tok войск Кадыров.

Напомним, кадыровские войска уже не раз позорились странными видео, где они "героически ведут тяжелое сражение" то с бандеровским воздухом, то с деревьями в лесу, а то с пустым гаражом.

Также ранее глава Чечни Рамзан Кадыров нагло заявил, что Северодонецк в Луганской области находится под контролем российских войск, а украинская власть якобы сбежала из области. Глава Луганщины Сергей Гайдай отреагировал на лживые заявления и рассказал, какова на самом деле ситуация в области.

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