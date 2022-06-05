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ВСУ оттеснили оккупантов в Северодонецке и контролируют половину города – Гайдай

5 июня 2022, 09:24

Российские захватчики уничтожают мосты, чтобы отрезать воинов ВСУ в Северодонецке от подкрепления.

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ВСУ оттеснили оккупантов в Северодонецке и контролируют половину города – Гайдай/ Луганская ВГА, Офис президента

Украинские военные сейчас контролируют около половины города Северодонецк на Луганщине. Там идут тяжелые бои с российскими оккупантами. Россияне бросили на захват города все свои резервы. Также они пытаются уничтожить мосты, чтобы оставить украинских бойцов без подкрепления.

Об этом рассказал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона. По его словам, россияне несут в городе тяжелые потери.

Гайдай рассказал, что захватчикам ранее удалось захватить значительную часть города (так, по состоянию на 31 мая сообщалось, что россияне контролировали большую часть Северодонецка – ред.), однако затем украинские военные смогли отбросить врага дальше.

Глава Луганской ОВА отметил, что оккупанты сейчас действительно боятся, что бойцы ВСУ и дальше будут иметь успех в том, как дают им отпор. В то же время Гайдай подчеркнул, что так и будет, если украинские воины, которые защищают город, вовремя получат боеприпасы, оружие и подкрепление.

"Это первое, чего они боятся... Оккупанты пытаются уничтожить мосты, чтобы мы не могли предоставить подкрепление ребятам, которые находятся в Северодонецке, которые защищают Луганскую область", – сказал Гайдай.

По его словам, защитники Украины сейчас контролируют около половины города.

На этом направлении сейчас сложная гуманитарная ситуация – оттуда невозможно эвакуировать людей, и в то же время нет возможности привезти им гуманитарную помощь. Такая ситуация не только в Северодонецке, но и в Лисичанске и Горском.

"Даже в Лисичанске нас обстреливают, но мы продолжаем ежедневно перевозить гуманитарку грузовиками. Возможно, мы даже эвакуируем людей, но тихо, без огласки, потому что российская армия стреляет по эвакуационным автобусам", – сказал председатель ОВА.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты сосредотачивают основные силы на ведении наступления и окружении украинских войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск. Также захватчики пытаются заблокировать основные логистические пути защитников Украины.

Также ранее сообщалось, что украинские военные смогли перегруппироваться и занять оборону в Северодонецке Луганской области. Там продолжаются уличные бои.

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