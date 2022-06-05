УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Киев обстреляли ракетами: зафиксированы взрывы

5 июня 2022, 07:13

Несколько взрывов произошло в двух районах столицы Украины, там пожар.

false
Киев обстреляли ракетам / Telegram

В Киеве были зафиксированы взрывы в Дарницком и Днепровском районах во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в Telegram. Воздушная тревога была объявлена в 05:01, после этого было зафиксировано не менее 5 прилетов, в том числе на Дарнице и Позняках.

"Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте. Более подробная информация – со временем", – написал Кличко.

Новость дополняется…

новости Киева война в Украине вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:13

Киев обстреляли ракетами: зафиксированы взрывы

06:27

Почему украинцам повезло больше, чем курдаммнение

04:44

Забыла надеть верх: Белла Хадид снялась топлес в рекламе известного брендаВидео

04:10

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеетВидео

04:07

Экс-"перчинка" еще горяча: 48-летняя Виктория Бекхэм похвасталась точеной фигуркой в мини

Реклама
03:33

С цветами и оружием: известная продюсерка показала яркое тату, посвященное Украине

03:10

Самый простой и очень легкий летний салат: рецепт за 5 минутВидео

03:03

Главный "голубь мира" нарушил молчание: Ани Лорак возобновляет концертную деятельность

03:00

Как справиться с панической атакой во время войны: советы психолога

02:33

"Правитель верил в свою звезду": Борис Акунин назвал 5 причин, почему РФ уже проиграла войну

02:02

Было две ракеты: Гиркин в красках описал, как ВСУ уничтожали крейсер "Москва"Видео

01:32

Придется им забивать гвозди микроскопом: РФ не сможет ответить на поставку HIMARS Украине - эксперт

00:51

Приметы на 5 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:29

Владимир Дантес и Даша Кацурина вместе отправились на отдых

04 июня, суббота
23:55

Путин может прекратить войну одним своим приказом - Зеленский

23:23

В МВД пояснили, почему "значительно сложнее" отбить Донбасс без захода в РФВидео

22:54

У Зеленского раскрыли содержание седьмого пакета санкций против России

22:40

"Щелканье орешков" закончится для Путина щелчком его единственного орешка: Арестович ответил ПутинуВидео

22:18

Оля Полякова рассказала, как в 15 лет зарабатывала за ночь в кабаке 10 маминых зарплат

22:14

В Севастополе оккупанты ежедневно грузят украинское зерно

Реклама
22:14

Арестович назвал причину активизации российской авиации на ДонбассеВидео

21:56

В Украину идет мощный циклон: синоптики предупредили о сильных ливнях и огромном градеВидео

21:38

"Город остается украинским": ВСУ перегруппировались в СеверодонецкеВидео

21:31

"Щелкаем, как орехи": Путин высказался о поставках Украине РСЗО

21:28

Прикрывалась руками и плакала: Елена Зеленская в траурном костюме едва не разрыдаласьВидео

21:09

В ожесточенных боях за Северодонецк погибли иностранные солдатыВидео

20:38

Идет мощная битва: оккупанты запустили Точку-У по четырем городам на ДонбассеВидео

20:24

Резников спрогнозировал, когда завершится войнаВидео

20:16

В июле ВСУ пойдут в контрнаступление: Арестович дал новый прогноз по войнеВидео

20:10

Приметы на 6 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:05

В разведке США признали, что сели в лужу и недооценили боевое мастерство ВСУ - Associated Press

19:59

Жерар Пике изменял Шакире с мамой своего одноклубника - певица подтвердила расставание

19:48

Горели в небе: ВСУ на Донбассе уничтожили вертолет оккупантов РФВидео

19:24

"Просят Путина вернуться домой": боевики из "ДНР" плачутся из-за мощной атаки ВСУ под ХерсономВидео

19:13

Не дают провести "референдум на Херсонщине": ВСУ контратаковали рашистов на двух направленияхВидео

18:45

Не прокол, а рационализм: зачем Зеленский дал гражданство Невзоровумнение

18:37

"Станешь удобрением": жители Запорожья обнародовали обращение к рашистам

18:37

Там 60 детей укрывались: яростная реакция Зеленского на обстрел Святогорской лаврыВидео

18:32

Устал от войны: Максим Галкин вернулся к "нормальной" жизниВидео

18:11

Украина провела обмен телами погибших военных с РФВидео

Реклама
17:59

Российские военные хотят ликвидировать Путина, инсценировав его сердечный приступ - The SunВидео

17:54

"Это Россия унижает себя": Кулеба четко дал ответ МакронуВидео

17:26

Повышение пенсий в июле может сорваться: в Минсоцполитике назвали причину

17:15

Огромный столб дыма поднялся в небо: оккупанты обстреляли Николаев - первые подробностиВидео

17:11

Наталья Валевская развелась с мужем после 18 лет брака

16:59

Путинского холуя Певцова в женской тюрьме чуть не убило штукатуркой

16:54

"Фейерверк из второй армии мира": украинские военные "поджарили" технику с оккупантамиВидео

16:45

Сумская гневно отреагировала на украинское гражданство Невзорова: "это как плюнуть в лицо!"

16:19

В футболке и джинсах: бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель вышла замуж и похвасталась кольцомВидео

16:01

"Переходим на подножный корм": заросший Агутин удивил неожиданным признанием

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять