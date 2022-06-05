Киев обстреляли ракетами: зафиксированы взрывы

Несколько взрывов произошло в двух районах столицы Украины, там пожар.
В Киеве были зафиксированы взрывы в Дарницком и Днепровском районах во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в Telegram. Воздушная тревога была объявлена в 05:01, после этого было зафиксировано не менее 5 прилетов, в том числе на Дарнице и Позняках.
"Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте. Более подробная информация – со временем", – написал Кличко.
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Автор: Алёна Воронина