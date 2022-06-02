В Турции рассказали о подготовке Киевом, Москвой и ООН "зернового коридора" из украинских портов

В Турции рассказали о переговорах по разблокированию поставок украинского зерна / Reuters

В результате переговоров Турции с Украиной, Россией и ООН формируется механизм, обеспечивающий безопасную доставку зерна из заблокированный оккупантами РФ портов Украины на мировые рынки.

По итогам переговоров турецкой стороны с представителями из РФ, Украины и ООН, подготовлена "Дорожная карта", которая обеспечит функциональность "Зернового коридора" под эгидой всемирной организации. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на дипломатические источники.

Ожидается, что все заинтересованные стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание с целью обсуждения деталей "Дорожной карты". В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению вопросы:

маршрут;

страхование;

безопасность судов;

разминирование портов;

состав Командного центра.

"Таким образом, благодаря механизму, который также позитивно воспринимают в РФ и Украине, станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов и поставки запасов зерна на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр, регулирующий взаимодействие между Россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН, планируется создать в Стамбуле.

В рамках этой инициативы на мировые рынки планируете вывезти 20 млн тонн зерна.

Одной из главных тем состоявшихся ранее телефонных разговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным – был именно "Зерновой коридор", добавляет турецкое агентство.

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Напомним, ранее состоялись переговоры между Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий президент отдельно затронул проект создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции.

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