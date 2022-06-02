В Турции рассказали о подготовке Киевом, Москвой и ООН "зернового коридора" из украинских портов

В Турции говорят о возможности разминирования территорий вокруг черноморских портов и поставки запасов украинского зерна на зарубежные рынки.
В результате переговоров Турции с Украиной, Россией и ООН формируется механизм, обеспечивающий безопасную доставку зерна из заблокированный оккупантами РФ портов Украины на мировые рынки.
По итогам переговоров турецкой стороны с представителями из РФ, Украины и ООН, подготовлена "Дорожная карта", которая обеспечит функциональность "Зернового коридора" под эгидой всемирной организации. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на дипломатические источники.
Ожидается, что все заинтересованные стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание с целью обсуждения деталей "Дорожной карты". В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению вопросы:
- маршрут;
- страхование;
- безопасность судов;
- разминирование портов;
- состав Командного центра.
"Таким образом, благодаря механизму, который также позитивно воспринимают в РФ и Украине, станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов и поставки запасов зерна на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центр, регулирующий взаимодействие между Россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН, планируется создать в Стамбуле.
В рамках этой инициативы на мировые рынки планируете вывезти 20 млн тонн зерна.
Одной из главных тем состоявшихся ранее телефонных разговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным – был именно "Зерновой коридор", добавляет турецкое агентство.
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Напомним, ранее состоялись переговоры между Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Турецкий президент отдельно затронул проект создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции.
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