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Благословлял танки РФ: батюшка-предатель сдавал людей в плен и уничтожил пол села руками оккупантов

2 июня 2022, 10:41

Священнослужитель помогал грабить своих односельчан – наводил оккупантов на более богатые дома, а также указывал, из какой семьи можно выбить выкуп.

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Батюшка-предатель сдавал людей в плен и уничтожил пол села руками оккупантов/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Священник московского патриархата во время оккупации села Андреевка под Киевом встречал российских захватчиков с иконой в руках, а после этого благословлял русские танки.

Активно сотрудничая с оккупантами, отец Николай сдавал в плен местных жителей и помогал грабить их дома. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Оккупанты уничтожили почти две трети села Андреевка, многие дома выжжены прямо до фундамента.

За время оккупации в населенном пункте исчезли около полусотни человек. При этом многих из них сдавал в плен именно местный священник московского патриархата. Как рассказывают местные жители, монах-коллаборант время от времени указывал пальцем на тех, с кем имел давнюю неприязнь, и его забирали оккупанты. Из-за священника пострадал чуть ли не каждый второй сосед с его улицы.

Захватчики тем временем искали среди местного населения "бандеровцев", и поэтому упорно ловили, допрашивали и жестоко пытали каждого мужчину, который хотя бы служил в армии.

Наводил оккупантов на более зажиточные дома для грабежа

Священник также показывал захватчикам, где более зажиточные дома в его селе, в которых можно чем-то разжиться. После этого оккупанты ходили по селу и грабили дома. Также монах указывал, из какой семьи можно выбить выкуп.

Местные рассказывают, что когда оккупанты зашли в село, батюшка встречал их с иконой в руках. Потом он постоянно ходи с захватчиками.

"Он расправил руки и – галопом к ним, и он их уже встречал, святил. А на второй или третий день уже танки пошли по нашей улице. И он пошел утром туда их благословлять", – рассказывает местная жительница.

Интересно, что до того, как стать священнослужителем, Николай был осужден за педофилию.

Священника уже задержали украинские правоохранители. По этому делу продолжается следствие.

Парня оккупанты переехали танком

За время оккупации села там состоялось три ротации российских военных. Сначала там стояли кадыровцы, однако они меньше всего трогали селян, говорят местные жители. После них пришли русские, а потом буряты.

За время, когда в Андреевке были буряты, селяне пострадали больше всего. Захватчики ходили по домам, и то, что не могли с собой забрать, просто ламали и простреливали – разную технику, телевизоры, окна и тому подобное.

"У меня племянника переехали просто танком, просто так. Им захотелось повеселиться, и они просто переехали танком", – рассказывает местная жительница.

Тех, кто пытался бежать, захватчики расстреливали сразу, не думая. Они не обращали внимания на то, что в автомобилях были дети. После расстрелов колонн автомобилей, транспортные средства очень долго стояли с трупами внутри.

  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН
  • Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации
    Село Андреевка в Бучанском районе Киевской области после российской оккупации УНИАН

Ранее сообщалось, что в Буче только на 80-й день простились с первым погибшим защитником города. Владимир Ковальский погиб в борьбе с российскими оккупантами на подступах к Киеву. Он был ветераном АТО и еще в 2016 году потерял обе ноги на Востоке Украины, однако всё равно снова взял оружие в руки, чтобы воевать против оккупантов.

Также ранее сообщалось, что битва под Киевом войдет в учебники по военной истории – украинским защитникам удалось преодолеть силу, которая их значительно превосходила. Такое мнение озвучил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ветеран Вооруженных сил США Дэн Райс.

Смотрите онлайн новости Киева:

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