Защищал Киев без двух ног на протезах и героически погиб: в Буче провели церемонию прощания с героем

В Буче провели церемонию прощания с героем, защищавшим город на протезах/ Скрин из видео

Владимир Ковальский погиб в борьбе с российскими оккупантами на подступах к Киеву. Он был ветераном АТО и еще в 2016 году потерял обе ноги на Востоке Украины. Однако перед российской ордой, которая надвигалась на украинскую столицу, отступить не захотел, героически отдав свою жизнь.

Лишь через 80 дней после его гибели родные, друзья и просто неравнодушные люди смогли провести прощальную церемонию и прошли шествием от места его смерти к могиле героя, который похоронен в Буче. Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналистка ТСН Светлана Березовская.

Владимир прошел Майдан и воевал на Востоке Украины. В 2016 году он в составе разведки подорвался на мине и потерял конечности обеих ног. Тогда ему чудом удалось выжить. Боевые побратимы 2 километра несли его раненого в госпиталь.

Беременная жена, которая ждала рождения сына, переселилась в военный госпиталь, чтобы помочь Владимиру выздоравливать. Средства на протезы ему собирали всем миром, и уже в том же 2016-м году боец принял участие в Играх Героев.

За протезы, которые он не хотел прятать, в Буче его прозвали "бучанским терминатором". А Владимир тем временем не падал духом – начал свое дело и воспитывал сына.

Бросился защищать город на протезах

Когда 27 февраля в окрестностях Киева продолжались жестокие бои с оккупантами, которые пытались прорваться в украинскую столицу, мужчина не смог остаться в стороне. Его пытались уговорить не принимать бой, ведь на двух протезах было бы трудно отступать, но Владимир твердо стоял на своем – будет защищать город, где живет его сын.

Того же 27 февраля защитник получил ранение в бою. До госпиталя Владимира довезти не успели – он умер по дороге.

В аду оккупации даже не было возможности нормально похоронить героя, поэтому тело защитника на протезах похоронили в групповом захоронении убитых в Буче. Родные тогда даже не смогли с ним попрощаться.

6-летний сын пешком пришел к могиле отца

Почетное прощание с героем удалось провести лишь 17 мая – через 80 дней после его гибели. Было проведено прощальное шествие от места гибели защитника к его могиле.

Маленький сын героя, которому всего 6 лет, почти весь 2-километровый путь разрушенной Бучей прошел пешком – только под конец дороги мальчика взяли на руки. Сойти с шествия маленький Дмитрий Ковальский отказался – хотел попрощаться с отцом.

На могиле ребенку вручили государственный флаг. И только там мальчик позволил себе заплакать, ведь раньше мужественно держался.

Напомним, 12-летний Тимофей Зозуля во время оккупации его села на Киевщине потерял маму и отчима – их расстреляли оккупанты в автомобиле, когда тот попал в поле зрения российской колонны на дороге. Все ужасы оккупации ребенок описывал в дневнике.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты расстреляли из боевой машины пехоты (БМП) автомобиль с гражданскими, в котором люди пытались эвакуироваться. В результате обстрела в авто погибли две женщины, двухлетний ребенок, 14-летний подросток и бабушка.

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