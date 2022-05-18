УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Защищал Киев без двух ног на протезах и героически погиб: в Буче провели церемонию прощания с героем

18 мая 2022, 11:16

6-летний сын защитника Украины прошел пешком всю дорогу от места смерти отца до его могилы и наконец позволил себе заплакать.

false
В Буче провели церемонию прощания с героем, защищавшим город на протезах/ Скрин из видео

Владимир Ковальский погиб в борьбе с российскими оккупантами на подступах к Киеву. Он был ветераном АТО и еще в 2016 году потерял обе ноги на Востоке Украины. Однако перед российской ордой, которая надвигалась на украинскую столицу, отступить не захотел, героически отдав свою жизнь.

Лишь через 80 дней после его гибели родные, друзья и просто неравнодушные люди смогли провести прощальную церемонию и прошли шествием от места его смерти к могиле героя, который похоронен в Буче. Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналистка ТСН Светлана Березовская.

Владимир прошел Майдан и воевал на Востоке Украины. В 2016 году он в составе разведки подорвался на мине и потерял конечности обеих ног. Тогда ему чудом удалось выжить. Боевые побратимы 2 километра несли его раненого в госпиталь.

Беременная жена, которая ждала рождения сына, переселилась в военный госпиталь, чтобы помочь Владимиру выздоравливать. Средства на протезы ему собирали всем миром, и уже в том же 2016-м году боец принял участие в Играх Героев.

За протезы, которые он не хотел прятать, в Буче его прозвали "бучанским терминатором". А Владимир тем временем не падал духом – начал свое дело и воспитывал сына.

Бросился защищать город на протезах

Когда 27 февраля в окрестностях Киева продолжались жестокие бои с оккупантами, которые пытались прорваться в украинскую столицу, мужчина не смог остаться в стороне. Его пытались уговорить не принимать бой, ведь на двух протезах было бы трудно отступать, но Владимир твердо стоял на своем – будет защищать город, где живет его сын.

Того же 27 февраля защитник получил ранение в бою. До госпиталя Владимира довезти не успели – он умер по дороге.

В аду оккупации даже не было возможности нормально похоронить героя, поэтому тело защитника на протезах похоронили в групповом захоронении убитых в Буче. Родные тогда даже не смогли с ним попрощаться.

6-летний сын пешком пришел к могиле отца

Почетное прощание с героем удалось провести лишь 17 мая – через 80 дней после его гибели. Было проведено прощальное шествие от места гибели защитника к его могиле.

Маленький сын героя, которому всего 6 лет, почти весь 2-километровый путь разрушенной Бучей прошел пешком – только под конец дороги мальчика взяли на руки. Сойти с шествия маленький Дмитрий Ковальский отказался – хотел попрощаться с отцом.

На могиле ребенку вручили государственный флаг. И только там мальчик позволил себе заплакать, ведь раньше мужественно держался.

  • В Буче простились с защитником Украины - "бучанским терминатором"
    В Буче простились с защитником Украины - "бучанским терминатором" Facebook Свитка Березовская
  • В Буче простились с защитником Украины - "бучанским терминатором"
    В Буче простились с защитником Украины - "бучанским терминатором" Facebook Свитка Березовская
  • В Буче простились с защитником Украины - "бучанским терминатором"
    В Буче простились с защитником Украины - "бучанским терминатором" Facebook Свитка Березовская
  • В Буче простились с защитником Украины - "бучанским терминатором"
    В Буче простились с защитником Украины - "бучанским терминатором" Facebook Свитка Березовская
  • В Буче простились с защитником Украины - "бучанским терминатором"
    В Буче простились с защитником Украины - "бучанским терминатором" Facebook Свитка Березовская

Напомним, 12-летний Тимофей Зозуля во время оккупации его села на Киевщине потерял маму и отчима – их расстреляли оккупанты в автомобиле, когда тот попал в поле зрения российской колонны на дороге. Все ужасы оккупации ребенок описывал в дневнике.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты расстреляли из боевой машины пехоты (БМП) автомобиль с гражданскими, в котором люди пытались эвакуироваться. В результате обстрела в авто погибли две женщины, двухлетний ребенок, 14-летний подросток и бабушка.

Смотрите онлайн новости Киева:

Читайте также:

новости Киева война в Украине Буча вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:36

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

11:24

Системный сдвиг произошел: что нужно сделать Украине и миру, чтобы победить Путинамнение

11:16

Защищал Киев без двух ног на протезах и героически погиб: в Буче провели церемонию прощания с героемФотоВидео

11:14

"Мы увидим огромное количество суицидов": Танкович предсказал будущее послевоенной России

11:01

Касьянов назвал трагические ошибки первой фазы войны в Украине и дал прогноз на вторую

Реклама
10:22

"Ой, у лузі червона калина" прозвучала с колокольни Михайловского ЗлатоверхогоВидео

10:11

Трофейный танк теперь на службе Украины: ВСУ показали, как их "вооружает" армия РФВидео

10:04

Брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе - разведка БританииВидео

09:37

План разрабатывает лично Путин: оккупанты в ужасе от приказа форсировать Северский ДонецВидео

09:31

ВСУ ракетами Brimstone из Британии уничтожают оккупантов в глубоком тылуВидео

09:26

Российская армия проигрывает войну в Украине: почему кремлевская диктатура обреченамнение

09:06

"С голов жителей не упадет ни один волос": Арестович рассказал, как освободят оккупированный ЮгВидео

08:46

Почему россияне с такой яростью хотят уничтожить Мариуполь: Бедняков назвал три причиныВидео

08:33

РФ могла пойти на эвакуацию из Азовстали, чтобы поскорее заявить о захвате города – ISWВидео

08:05

130 "двухсотых", техника и склады: ВСУ накрыли артиллерией огрызнувшихся оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:51

"Мы освободили больше, чем россияне занимают": Арестович показал карту военных действий в Украине

07:04

Украина сама должна решать, как завершить войну - Госдеп США

06:39

В Мелитополе партизаны ликвидировали двух российских военных высокого ранга

06:32

По лекалам совка: зачем Путин ищет биолаборатории в Украинемнение

05:50

Армия Украины в июне перейдет в контрнаступление, если Запад даст достаточно оружия – ЖдановВидео

Реклама
05:15

Сефании, которой посвящена победная песня Kalush Orchestra, сделали необычный подарок

04:45

3 летние юбки фантастической красоты, которые будут повсюдуВидео

04:10

Идет невыносимая погода: синоптики рассказали, когда ударит 30-градусная жараВидео

03:43

Это не значит мгновенное контрнаступление: эксперт назвал "подводные камни" предоставления Украине оружияВидео

03:07

Военный эксперт объяснил, ради каких городов на Востоке россияне пойдут на всеВидео

02:28

Ни минуты покоя: топ-4 самых несносных свекровей по гороскопу

02:23

Известный ведущий рассказал о проклятии, которое нависло над Светланой Лободой

02:05

Доллар рекордно взлетел: черный рынок "пробивает потолок"Видео

01:47

Бритни Спирс на пляже топлес показала, как переживает депрессию из-за выкидышаВидео

01:34

Огурцы растут как на дрожжах: дешевая суперподкормка, которая есть у каждого на кухнеВидео

00:51

Приметы на 18 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:26

Зеленский рассказал подробности об эвакуации военных с АзовсталиВидео

00:03

"Я бы им наркотики колола": журналисты нашли жену оккупанта, которая готова пытать украинских детейВидео

17 мая, вторник
23:46

Украина мчится в Евросоюз: Макрон заявил, что заявка Киева будет рассмотрена в июне

23:41

Внучка Софии Ротару сверкнула идеальными формам в черном бикини

23:40

Евровидению хотят поменять правила: что предлагают

23:33

"Слишком хрупко там все": Арестович рассказал о ситуации вокруг АзовсталиВидео

22:58

Армия России от Херсона до Харькова постепенно стала переходить в оборону – АрестовичВидео

22:46

Военный эксперт объяснил, захват какого города решит судьбу битвы за ДонбассВидео

22:41

Макс Барских вспомнил свои корни и планирует отказаться от сценического имени

Реклама
22:30

В захваченном Мариуполе может произойти вспышка самой опасной инфекцииВидео

22:08

Враг окапывается на Херсонщине и Запорожчине: война с РФ переходит в затяжную фазу – РезниковВидео

21:58

В Украине приостановили госрегулирование цен на бензин: названа новая стоимость топливо на АЗСВидео

21:44

Идет самая холодная ночь: синоптики предупредили о заморозках в УкраинеВидео

21:37

На Херсонщине снайпер агрессоров подло застрелил волонтера, вывозившего людей из оккупацииВидео

21:35

Андрей Данилко подшутил над "игрушечным" министром РФ Сергеем Шойгу

21:02

Проверяют оборону и боятся наступления ВСУ: на Сумщине объяснили атаку границы войсками РФВидео

20:59

Пьяные путинские оккупанты устроили между собой разборки со стрельбой - журналист

20:35

Новый тренд сезона: откуда появилась розовая панама Kalush Orchestra и сколько сейчас стоитВидео

20:24

Анна Неплях показала нового любовника - первого украинца, который "нашел ее точку G"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять