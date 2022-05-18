"Ой, у лузі червона калина" прозвучала с колокольни Михайловского Златоверхого

"Ой, у лузі червона калина" зазвучала колокольни Михайловского Златоверхого зазвучала / скриншот

С колокольни Михайловского Златоверхого зазвучала мелодия гимна Украинских сечевых стрелков. Мелодию "Ой, у лузі червона калина" исполнил звонарь собора.

Отметим, что гимн Украинских сечевых стрелков впервые в начале войны спел фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк перед Софийским собором.

После него песню поют украинцы и иностранцы в Украине и мире, чтобы выразить поддержку нашему государству в войне, которую начала Россия.

Напомним 12 апреля в Варшаве состоялся благотворительный матч Динамо-Легия, все вырученные средства из которого пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим украинцам, которые пострадали от российского нападения.

Читайте такжеСефании, которой посвящена победная песня Kalush Orchestra, сделали необычный подарокВ перерывах между игрой, в которой динамовцы победили со счетом 3:1, выступали певицы Надя Дорофеева, Тина Кароль, Юлия Санина и Екатерина Павленко, которые исполнили "Червону калину".

Отметим, что песня "Ой, у лузі червона калина..." стала вирусной по всему миру.

В сети появилось видео, на котором легендарную песню спели музыканты из Малайзии, США, Индии, Южной Африки, Италии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Канады, Бразилии, Польши, Южной Кореи, Финляндии и Германии.

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