Трофейный танк теперь на службе Украины: ВСУ показали, как их "вооружает" армия РФ

ВСУ добыли трофейный российский танк Т-72БЗ/ Скрин из видео

Защитники Украины добыли новый трофей – отобрали у российских захватчиков очередной российский танк Т-72БЗ вместе с боекомплектом.

Оккупанты пытались спрятать технику на ферме, но там ее и нашли украинские бойцы. Соответствующее видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

"ВСУ получили очередной трофей. Танк Т-72Б3 с дополнительным боекомплектом", – написал Геращенко.

Как видно на видео, танк не поврежден и, очевидно, исправен. На нем нарисована характерная пометка "Z".

При этом рядом лежит дополнительный боекомплект к танку.

Ферма старая, однако вероятно до войны она еще действовала. На видео заметно, что в помещении еще находятся несколько тощих и обессиленных коров, которые также пострадали от оккупации.

Танк Т-72Б3 – характеристики и где используется

Т-72Б3 – это российский основной боевой танк семейства Т-72 . Его разработала российская корпорация "Уралвагонзавод".

В экипаж входит три человека. Танк может разгонять скорость по шоссе до 65 км/ч, а по бездорожью – 35-45 км/ч.

Основное оружие у этого танка – 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 с улучшенной баллистикой и ресурсом.

Такие танки были замечены на оккупированных территориях Донбасса еще в 2014 году – их применяли в боях против украинских военных. Наличие таких танков у боевиков заметила в ноябре 2014 года компания Armament Research Services. Позже неоднократно появлялись свидетельства об их использовании на востоке Украины против ВСУ.

С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину страна-агрессор активно использует такие танки в боях против защитников Украины.

Ранее появилось видео, как украинские воины успешно применяют на практике предоставленные Великобританией ракеты Brimstone. Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу.

Напомним, ранее бойцы сил обороны Украины во время боев с войсками России в Донецкой области уничтожили танк так называемой "второй армии мира" и отправили его на свалку. Точный удар был нанесен из американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

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