План разрабатывает лично Путин: оккупанты в ужасе от приказа форсировать Северский Донец

Оккупанты в ужасе от приказов форсировать Северский Донец / скриншот

Российские оккупанты отказываются форсировать реку Северский Донец в Луганской области, где ранее понесли сокрушительные потери.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что операцией командует лично Путин, но российские военные не хотят идти на верную смерть.

"Орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что путлер лично разрабатывает план, как это возможно осуществить. Сами рашистские воины отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть. ВСУ делают все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни", – написал Гайдай.

Он добавил, что россияне сосредоточились исключительно на Луганщине.

"Мы сейчас форпост, сдерживающий рашистское нашествие", — написал Гайдай.

Также он напомнил, что жители "ЛНР" для РФ - просто пушечное мясо.

Читайте такжеЖены мобилизованных в "‎ЛНР" штурмуют военную прокуратуру: "Спасите, это же ваши люди"Напомним, возле Белогоровки украинские бойцы беспощадно разгромили оккупантов, которые установили понтонную переправу и пытались с ее помощью форсировать реку Северский Донец. Аналитики, которых опросило авторитетное американское издание The New York Times, подобные потери россиян назвали катастрофой.

В результате удара ВСУ РФ потеряла 485 оккупантов и более 80 единиц техники. Эксперты связывают это с ошеломляющим отсутствием тактического смысла со стороны командования РФ, поскольку спутниковые снимки показывают уничтоженные российские машины, плотно сгрудившиеся на обоих концах разрушенного моста.

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