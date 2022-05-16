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Из-за глупости командования потеряли сотни человек: в NYT рассказали о крахе оккупантов под Белогоровкой

16 мая 2022, 10:12

Спутниковые фото показывают, что ВСУ оперативно разрушили несколько русских понтонных мостов и уничтожили группу русских войск и техники на Северском Донце.

Гаубица
В NYT рассказали о крахе оккупантов под Белогоровкой / коллаж фото Минобороны Украины /УНИАН

Украинские бойцы беспощадно разгромили оккупантов, которые установили понтонную переправу и пытались с ее помощью форсировать реку Северский Донец. Аналитики, которых опросило авторитетное американское издание The New York Times, подобные потери россиян назвали катастрофой.

Уничтожение целой российской батальонно-тактической группы оккупантов, которая пыталась пересечь Северский Донец, является одним из самых смертоносных эпизодов в войне России против Украины. По предварительным оценкам, более 400 русских солдат были убиты либо ранены.

"По мере того, как масштабы случившегося становятся все более четкими, катастрофа, похоже, прорывается через жестко контролируемый Кремлем информационный пузырь. Пожалуй, наиболее впечатляющим является то, что провал российской битвы резонирует с словами пророссийских военных блогеров — некоторые из них пребывают в районе передовой", — сообщает издание.

В Институте изучения войны (США) полагают, что такие действия российских блогеров "разжигают в России растущие сомнения в перспективах России в этой войне и компетентности российского военного руководства".

Ранее сообщалось, что 11 мая командование оккупантов направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец возле Белогоровки (Луганская область) ‒ для оцепления украинских войск неподалеку от Рубежного.

Спутниковые фото показывают, что украинская артиллерия оперативно разрушила несколько русских понтонных мостов и уничтожила большое сосредоточение русских войск и техники вокруг Северского Донца.

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Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине появилась своя "Чернобаевка". Недалеко от села Белогоровка у реки Северский Донец есть излучина. Там российские войска в пятый раз пытаются навести понтонную переправу и постоянно несут потери.

Как сообщили в МВД Украины, российская армия там уже потеряла около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

После провала операции войск РФ по форсированию реки Северский Донец ряд российских блогеров запустили волну критики руководства ВС РФ, в том числе и министра обороны Сергея Шойгу.

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Автор: Егор Бунин
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