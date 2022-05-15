РФ потеряла в "новой Чернобаевке" 1,5 тысячи вояк – росблогеры запустили волну критики Шойгу и Ко

Российские блогеры запустили волну критики Шойгу и Ко из-за потерь возле Белогоровки/ УНИАН, twitter.com/Blue_Sauron

Российские захватчики уже несколько раз пытались переправиться через реку Северский Донец вблизи села на Белогоровка на Луганщине, однако каждый раз их останавливали ВСУ. В результате ряда таких неудачных попыток оккупанты потеряли уже около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

После провала операции войск РФ по форсированию реки Северский Донец ряд российских блогеров запустили волну критики руководства ВС РФ, в том числе и министра обороны Сергея Шойгу. На такую реакцию обратил внимание американский Институт изучения войны (ISW), о чем говорится в их отчете за 14 мая.

"Уничтожение Украиной значительной части российской мотострелковой бригады, которая пыталась 11 мая перейти понтонным мостом через Северский Донец, шокировало известных российских блогеров", – говорится в отчете.

Отмечается, что хотя еще недавно блогеры пытались поддержать российских оккупантов и побудить их к наступлению, то сейчас многие из них перед сотнями тысяч своих подписчиков раскритиковали военных РФ за то, что они никак не могут научиться на своих ошибках.

Отреагировали на неудачные попытки форсирования реки и ряд военных экспертов, часть из них обвинили российскую армию в некомпетентности, которая привела к большим потерям, отмечают в ISW.

В Институте изучения войны отметили, что неудачные попытки форсировать реку близ Белогоровки показали "потрясающее отсутствие тактического смысла".

При этом российские блогеры пожаловались, что они часто не могут понять, что происходит на самом деле, так как в РФ постоянно продвигается пропагандистская линия. В ISW предположили, что такие заявления блогеров могут иметь свои последствия, ведь многие из их подписчиков скорее доверяют им, чем правительству государства. Поэтому это может повлечь за собой разжигание сомнений в целесообразности войны против Украины среди россиян.

Неудачные попытки россиян форсировать Северский Донец

Ранее сообщалось, что на Луганщине появилась своя "Чернобаевка". Недалеко от села Белогоровка у реки Северский Донец есть излучина. Там российские войска в пятый раз пытаются навести понтонную переправу и постоянно несут потери.

Как сообщили в МВД Украины, российская армия там уже потеряла около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

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