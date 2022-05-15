В Украине находится 2500 "кадыровцев": разведка рассказала о потерях TikTok-войск за время войны

Разведка рассказала о потерях TikTok-войск за время войны / УНИАН, gur.gov.ua

Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения россии. Основной их задачей было устрашение и геноцид Украинцев.

Военная разведка Украины опубликовала список боевиков из чеченской республики, которые в марте – мае 2022 года участвовали в российской агрессии, напомнив, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

В разведке рассказали, что находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, грабежами и разбоем.

"После того как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать. С позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих подвигах для TikTok", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБуряты с кадыровцами устроили перестрелку: не могут поделить добычу и не хотят идти в наступлениеПоказательно, что несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение кадыровских тиктокеров, даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысяч наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины покинув оружие и амуницию.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Украина получила информацию от представителей ФСБ России, которые не хотят воевать против украинского государства, о кадыровцах на территории страны. Благодаря этому элитная группировка, намеревавшаяся убить президента Владимира Зеленского, была уничтожена.

"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не хотят принимать участие в этой кровавой войне, и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправлялась для ликвидации нашего президента", - сказал он.

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