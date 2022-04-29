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Буряты с кадыровцами устроили перестрелку: не могут поделить добычу и не хотят идти в наступление

29 апреля 2022, 17:18

Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу.

войска россии
Войска России / Reuters

В Херсонской области в оккупированной Киселевке, Чернобаевская сельская община состоялась перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

Как сообщает главное управление разведки Украины, в ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами.

"Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача - побудить подразделения оккупантов к активным действиям. То есть, открывать огонь по тому, кто пытается отступать", - говорится в сообщении.

Еще одна причина - неравномерность распределения награбленного. Основную "выгоду" от мародерства получают те же чеченцы.

"В виду нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области. Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях", - добавили в ГУР.

Выяснилось, что российским контрактникам была обещана сделка по "крымскому сценарию". То есть, отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.

Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу.

Это повлекло конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после проведенных допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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