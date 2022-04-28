УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

"У нас голова и две кисти": как в РФ хоронят уничтоженных в Украине "боевых бурятов"

28 апреля 2022, 22:39

В ходе церемонии официальные власти РФ пытаются оправдать бесцельное уничтожение в Украине биоматериала из РФ.

Похороны очередного "боевого бурята" / baikal-journal.ru

В столице входящей в состав РФ Бурятии Улан-Удэ в спортивном комплексе Лукодром, где дети тренируются в стрельбе из лука, проходят церемонии прощания с оккупантами РФ, которых ликвидировали в Украине.

Родители детей, которые занимаются в секциях в комплексе, жалуются на то, что после церемоний с уничтоженными рашистами в помещении появился характерный трупный запах, пишет издание Люди Байкала.

При этом табличек и фотографий около гробов нет. Кто в каком гробу лежит, объясняют сотрудницы мэрии.

"Удушливый аромат благовоний смешивается с тошнотворным трупным запахом. Погибших везут подолгу, иногда со дня гибели до похорон проходит месяц и даже два. Дышать в зале трудно", — говорится в материале.

В ходе церемонии официальные власти пытаются оправдать бесцельное уничтожение в Украине биоматериала из РФ, прикрываясь мифической борьбой с "нацистами".

"Они погибли не напрасно. Они погибли за то, чтобы Россия была великой. Чтобы в Украине перестала литься кровь", "Россию никто никогда не побеждал. И не победят!", — выкрикивают бессмысленные лозунги участники Z-шабашей.

В то же время родителей погибших рашистов волнуют совсем другие проблемы.

/ baikal-journal.ru

"К нам родители одного погибшего подошли, говорят: "Как вам повезло! Ваш-то целенький пришел. А у нас только голова и две кисти", — говорит родственница одно из ликвидированных в Украине "боевых бурятов".

Читайте такжеСтрашное антиславянское оружие, или Почему Путин отправил кадыровцев и бурятов в рыжий лес

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
Бурятия война России и Украины
Реклама
Популярное
Конец черной полосы: кому из знаков повезет по-крупному в ближайшее времяКонец черной полосы: кому из знаков повезет по-крупному в ближайшее время Как кремлевский психопат публично унизил Генсека ООНКак кремлевский психопат публично унизил Генсека ООН Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров"Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров" Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - экспертПутин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт Спецслужбы нашли бункер, в котором сидит Путин - АваковСпецслужбы нашли бункер, в котором сидит Путин - Аваков
Поддержите Главред

Последние новости

22:43

В России нашли замену Галкину: кто стал "угодным" фаворитом

22:39

"У нас голова и две кисти": как в РФ хоронят уничтоженных в Украине "боевых бурятов"Видео

22:13

Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастову: все подробностиВидео

22:09

В Мариуполе погибла 14-летняя тяжелоатлетка: ее убило вражеским снарядом вместе с мамой

21:58

Ожесточенные бои вспыхнут в середине лета: Арестович дал тревожный прогноз и назвал причинуВидео

Реклама
21:58

В США поддержали ленд-лиз для Украины: что ожидатьВидео

21:36

Немедленно лишить права вето в Совбезе ООН: Ермак резко отреагировал на ракетный обстрел КиеваВидео

21:31

Рашистов выбивают из пригорода Харькова: ВСУ зачищают еще один поселокВидео

21:16

Ракетный удар по Киеву: появились подробности о пострадавшихВидео

20:59

Ляшко угодил в ДТП с авто со спецсигналами и закатил истерику прямо посреди дорогиВидео

20:49

Россия ищет оправдание своей неудачи в Украине - БайденВидео

20:45

Арестович уточнил, где сейчас сосредоточены силы российских войскВидео

20:41

"Нацизм" и "бандеровцы": оккупанты РФ планируют создать в Украине "Южную Русь"Видео

20:29

Переход Меркурия в знак Тельца 7-12 мая: кому из знаков стоит быть осторожными

20:26

Все в дыму: оккупанты ударили по Киеву двумя ракетамиВидео

20:05

Лидер группы Друга ріка Харчишин показал, что осталось от его дома после рашистских обстреловВидео

19:56

Неожиданный диагноз: психолог рассказала о внутреннем конфликте у Путина

19:52

Выбиты зубы и связаны руки: под Киевом нашли изуродованное оккупантами тело 29-летнего военногоВидео

19:44

На Запорожье взорвали мост, которым оккупанты возили технику из Крыма: у россиян началась паника

19:37

Оккупанты отступили с потерями на двух направлениях: ВСУ зачищают пригород ХарьковаВидео

Реклама
19:37

Россия рискует развязать европейскую войну, которую она никогда не выиграетмнение

18:58

Облегчили задачу ВСУ: в РФ у границы с Украиной столкнулись два военных вертолетаВидео

18:56

Меткий выстрел снайпера: боец ВСУ показал результат ночной "охоты" на рашистовВидео

18:54

Наступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 года

18:31

Домой вернулись 13 офицеров и 20 солдат ВСУ: Украина провела новый обмен пленнымиВидео

18:26

Байден выступил со срочным заявлением по поводу войны в УкраинеВидео

18:19

Начальник Генштаба РФ Герасимов лично прибыл в Изюм командовать войной – СМИ

18:13

Правда глаза колет: Максим Галкин уволен с Первого канала за критику Путина и войны в Украине

18:04

У домработницы Медведчука во время обыска изъяли полмиллиона долларовВидео

17:58

Груз 200 для Севастополя: ВСУ ликвидировали командира из разведбата морпехов РФ

17:45

"Война может затянуться на годы": НАТО готово всё это время поддерживать Украину в борьбе с РФВидео

17:41

Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

17:33

"Война против Украины – только начало": Зеленский назвал финальную цель РФВидео

17:29

"Ядерная дубина" Путина заржавела: почему Европа перестала бояться бункерного дедамнение

17:24

Самый вкусный и полезный завтрак за 2 минуты: простейший рецепт приготовленияВидео

17:19

Популярная российская рок-группа отказалась выступать "Za президента" в Омске

17:17

Истребители, ЗРК Patriot и комплексы NASAMS: в ВСУ назвали вооружения для закрытия неба над Украиной

17:02

Зверства в Буче: разоблачены 10 извергов из армии РФ, пытавших беззащитных мирных жителейФото

16:57

"Трусы и паникеры": офицеры РФ расстреливают отказывающихся идти в наступление орковВидео

16:40

Как сделать свой дом в 10 раз лучше за 10 минут: лайфхаки

Реклама
16:23

"РФ будет что-то среднее между КНДР и Ираном": экономист сказал, когда треснет экономика РоссииВидео

16:22

"Ввод войск" Польши по согласованию с США: в РФ сочинили фейк о "разделе Украины"Видео

16:16

Россия собралась "присоединить" Херсон к захваченному Крыму, референдума по "ХНР" не будет – мэрВидео

16:10

Магнит финансовой удачи: как правильно считать деньги, чтобы привлечь богатствоВидео

16:00

"Не заживет рана, прости": Тина Кароль поделилась редким фото со своим мужем и сыном

15:30

Оккупанты целую ночь бомбили военный госпиталь в Мариуполе, под завалами много погибшихВидео

15:22

"Я считаю, что это безопаснее сейчас": Андрей Макаревич лишил сына российского гражданства

15:17

Почему Украине выгодно первой ударить по Приднестровьюмнение

15:14

День Победы 2022 в Украине: отменят ли этот праздник

15:12

Приметы на 29 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять