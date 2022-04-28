"У нас голова и две кисти": как в РФ хоронят уничтоженных в Украине "боевых бурятов"

В ходе церемонии официальные власти РФ пытаются оправдать бесцельное уничтожение в Украине биоматериала из РФ.
В столице входящей в состав РФ Бурятии Улан-Удэ в спортивном комплексе Лукодром, где дети тренируются в стрельбе из лука, проходят церемонии прощания с оккупантами РФ, которых ликвидировали в Украине.
Родители детей, которые занимаются в секциях в комплексе, жалуются на то, что после церемоний с уничтоженными рашистами в помещении появился характерный трупный запах, пишет издание Люди Байкала.
При этом табличек и фотографий около гробов нет. Кто в каком гробу лежит, объясняют сотрудницы мэрии.
"Удушливый аромат благовоний смешивается с тошнотворным трупным запахом. Погибших везут подолгу, иногда со дня гибели до похорон проходит месяц и даже два. Дышать в зале трудно", — говорится в материале.
В ходе церемонии официальные власти пытаются оправдать бесцельное уничтожение в Украине биоматериала из РФ, прикрываясь мифической борьбой с "нацистами".
"Они погибли не напрасно. Они погибли за то, чтобы Россия была великой. Чтобы в Украине перестала литься кровь", "Россию никто никогда не побеждал. И не победят!", — выкрикивают бессмысленные лозунги участники Z-шабашей.
В то же время родителей погибших рашистов волнуют совсем другие проблемы.
"К нам родители одного погибшего подошли, говорят: "Как вам повезло! Ваш-то целенький пришел. А у нас только голова и две кисти", — говорит родственница одно из ликвидированных в Украине "боевых бурятов".
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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