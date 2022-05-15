Армия РФ потеряла треть боевых сил и не сможет наступать в течение 30 дней-разведка Британии/ Reuters

Наступление российских сил на Донбассе потеряло темп, и страна-агрессор не сможет нарастить его по меньшей мере в течение месяца. Сейчас в российских войсках нарастают системные проблемы.

За последний месяц России не удалось захватить значительные территории в Украине, однако истощение, которому подвергается российская армия, нарастает. Об этом сообщила британская военная разведка, пишет Европейская правда.

"По состоянию на сейчас Россия, вероятно,потерялатреть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале (для нападения на Украину)", – отмечает разведка Великобритании.

Поскольку российские войска потеряли много мостового оборудования и беспилотников, можно ожидать, что у них будут усиливаться задержки со снабжением.

В Минобороны Британии отмечают, что российские беспилотники оказались уязвимыми для украинской противовоздушной обороны, а мостового оборудования не хватало на протяжении всего широкомасштабного вторжения, что значительно замедляло наступление.

Кроме этого, войско России деморализовано, что также снижает его боеспособность.

"В нынешних условиях РФ вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине в течение следующих 30 дней", – отметили в военной разведке Великобритании.

Напомним, на Изюмском направлении украинским военным удалось существенно оттеснить вражеские подразделения. С военной точки зрения такая ситуация может означать появление признаков огромного перелома на направлении главного удара, сообщил советник председателя ОП Алексей Арестович.

Ранее бойцы Сил специальных операций показали, как уничтожают врагов из оружия, полученной от иностранных партнеров, в том числе и с помощью британских ракет Brimstone, выпущенных с наземных пусковых установок.

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