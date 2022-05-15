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Отказников - в тюрьму, а "двухсотых" сжигают в курятнике: у оккупантов началась паника на Запорожье

15 мая 2022, 08:38

Российские военные просят, чтобы их освободили от участия в боевых действиях.

В оккупантов началась паника на Запорожье / УНИАН

Российские солдаты боятся погибнуть на войне против Украины и все чаще пытаются найти способ, как вернуться домой.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram, в больнице Мелитополя сейчас находятся оккупанты с диагнозом "защемление позвоночника".

Россияне утверждают, что такая проблема у них возникла из-за тяжелых бронежилетов. И теперь они просят, чтобы их освободили от участия в боевых действиях.

А вот в поселке городского типа Каменка Пологовского района помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения.

Читайте такжеЕхали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофейПресс-служба Запорожской ОВА отмечает – такое поведение оккупантов свидетельствует о том, что они не хотят воевать. А значит, в моральном противостоянии ВСУ уже победили.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.

Также сообщалось, что российские оккупанты в Запорожской области наступали в районе города Орехов, но понесли большие потери ‒ более сотни убитых военнослужащих 1-го армейского корпуса были доставлены в центральный морг временно оккупированной Горловки.

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