Контрудар на Запорожье: ВСУ заняли новые рубежи, враг отступил с потерями

Уничтожено несколько единиц автомобильной и бронированной техники, более десятка вражеского личного состава.
Бойцы Вооруженных сил Украины в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.
Об этом идет речь в сообщении Запорожской отдельной бригады территориальной обороны в соцсети Facebook.
Отмечается, что Силы обороны Запорожского края совместно с воинами бригады уничтожили несколько единиц автомобильной и бронированной техники, более десятка вражеского личного состава.
"Некоторые подразделения бригады смогли продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях", - добавили в Запорожской бригаде ТрО.
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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия для недопущения украинского наступления и продвижения к украинско-российской границе, проводят разведку к северу и северо-востоку от Харькова.
Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
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