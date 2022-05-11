Контрудар на Запорожье: ВСУ заняли новые рубежи, враг отступил с потерями

В Запорожской области ВСУ продвинулись вперед / Facebook/110tro

Бойцы Вооруженных сил Украины в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.

Об этом идет речь в сообщении Запорожской отдельной бригады территориальной обороны в соцсети Facebook.

Отмечается, что Силы обороны Запорожского края совместно с воинами бригады уничтожили несколько единиц автомобильной и бронированной техники, более десятка вражеского личного состава.

"Некоторые подразделения бригады смогли продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях", - добавили в Запорожской бригаде ТрО.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия для недопущения украинского наступления и продвижения к украинско-российской границе, проводят разведку к северу и северо-востоку от Харькова.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

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