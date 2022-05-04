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Под Запорожьем ВСУ нанесли большие потери русским, более сотни ликвидированных - Генштаб

4 мая 2022, 09:15

Украинская система ПВО за предыдущие сутки, говорят в Генштабе, поразила 15 воздушных целей, из них 7 беспилотников и 8 крылатых ракет противника.

Техника
Под Запорожьем ВСУ нанесли большие потери русским / Нацгвардия Украины

Российские оккупанты в Запорожской области наступали в районе города Орехов и в результате атаки понесли большие потери ‒ более сотни убитых военнослужащих 1-го армейского корпуса были доставлены в центральный морг временно оккупированной Горловки. Об этом говорится в очередной фронтовой сводки Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины, в частности на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

В зоне ООС было отбито 12 атак врага и уничтожено 38 единиц техники:

  • танков – 6;
  • артиллерийские системы – 2;
  • РСЗО – 3;
  • бронированной техники – 15;
  • автомобильной техники ‒ 9.

Также, продолжил артиллерийские обстрелы на Слобожанском направлении, в частности, под ударом оказался непосредственно Харьков и село Протопоповка. В районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района враг проводил воздушную разведку. А в направлении села Довгенькое безуспешно пытался атаковать.

На Северском направление признаков подготовки к новому наступлению не обнаружено. Однако происходит усиление охраны российско-украинской границы. В Брянской области возле пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" развернуты подразделения вооруженных сил РФ из состава Центрального военного округа.

На Донецком и Таврическом направлениях враг регулярно обстреливает позиции украинских защитников, разрушая таким образом укрепление и препятствуя передвижению наших сил.

На Лиманском направлении идут активные боевые действия, противник наступает в направлении населенного пункта Шандриголово. В районе Попасной также продолжаются бои.

В Мариуполе российские оккупанты не прекращают штурмовые действия на "Азовстали".

На Южнобужском направлении враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.Читайте такжеОккупанты пошли в наступление на Славянск и гонят резервы для нового штурма

Напомним, ранее сообщалось о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может произойти после того, как войска освоят новое оружие, которое присылает Запад.

Переход украинских подразделений в атаку может начаться не раньше конца июня. Ситуация будет зависеть от переброски войсками России своих резервов на нашу территорию.

Об этом заявил генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

"Это решение принимать нашему Генеральному штабу, но я считаю, что мы это четко увидим по той интенсивности боев, которые сейчас пытается навязать нам российский агрессор. Все зависит от того, как они будут реализовывать свой план по переброске на нашу территорию все больше и больше тех резервов, которые они пытаются подтянуть из других регионов России", - отметил он.

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Автор: Егор Бунин
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