"Бомжи с автоматами и наемнички всякие": Арестович раскрыл сценарий нового наступления России

Арестович / УНИАН, Reuters

Нынешние попытки оккупантов продвинуться на Криворожском и Изюмском направлениях будут безуспешными. Как говорит советник главы Офиса президента Алексей Арестович, враг лишь исчерпает силы.

"Сейчас в России идут попытки ускоренной мобилизации. Надо понимать, какая это мобилизация, потому что они не могут создавать новые подразделения, не получится. Они могут пополнять войсками подразделения и пытаются это делать. Набирается в основном "социальное дно"… Публика, которая подобрана, извините, едва ли не под забором, и она, конечно, не обладает никакими военными специальностями", – заявил Арестович.

Арестович отмечает, что Украина сможет остановить и такое наступление, тем более с новым вооружением от Запада.

"Парадокс заключается в том, что добровольцев реально хватает. Но на технике, которая сейчас спешным образом расконсервируется, машинах 60-х годов, кинуть сюда в наступление чуть ли не по всему периметру нашей границы, что очень смешно, или на какие-то выбранные участки. Ну, это будет Zerg rush, то есть, китайское наступление времен Корейской войны, когда куча народа с ППШ полезет на наши позиции. Можно попытаться сходить в это наступление, третье по счету, только уже абсолютно неподготовленными войсками, не имеющими ни военных специальностей, ни боевого слаживания, ничего. Просто бомжи с автоматами, которых они кинут сюда, наемнички всякие и так далее", – сказал Арестович.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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