УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новое оружие от Запада и наступление ВСУ в конце июня: генерал СБУ назвал план для армии Украины

4 мая 2022, 06:10

Нужно понимать, что война не завершится через неделю-две, или даже через месяц, считает Виктор Ягун.

всу
Армия Украины должна овладеть новым оружием, которое присылает Запад – на это уйдет время, - генерал СБУ / УНИАН

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может произойти после того, как войска освоят новое оружие, которое присылает Запад. Переход украинских подразделений в атаку может начаться не раньше конца июня. Ситуация будет зависеть от переброски войсками России своих резервов на нашу территорию. Следует понимать, что война не завершится через неделю-две, или даже через месяц. Государство ждет тяжелая работа. Об этом заявил генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что решение о переходе ВСУ в атаку будет приниматься Генштабом. Скорее всего, украинцы это увидят, наблюдая за интенсивностью боевых действий. Ситуация будет зависеть от реализации россиянами своих планов по переброске на войну дополнительных военных подразделений.

Читайте такжеГорячая фаза около 4-5 месяцев и бои до 2023 года: Жданов сделал прогноз по войне РФ против Украины"Это решение принимать нашему Генеральному штабу, но я считаю, что мы это четко увидим по той интенсивности боев, которые сейчас пытается навязать нам российский агрессор. Все зависит от того, как они будут реализовывать свой план по переброске на нашу территорию все больше и больше тех резервов, которые они пытаются подтянуть из других регионов России", - отметил Ягун.

По его словам, в данный момент в РФ работают над переформатированием ряда частей, их дополнительным вооружением и комплектацией. Россия не добивается поставленных целей – оккупантам приходится прилагать огромные усилия, чтобы захватить отдельное село, полностью его уничтожая. Войска Украины не могут действовать таким образом.

Украинцам нужно действовать грамотно и четко. Наступление на войска РФ, как полагает генерал, может произойти не раньше, чем в конце июня.

Смотрите видео Главред – глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что ситуация на фронте изменится через 2 недели

"Нам нужно, если возвращать свое, совершать маневры, нам надо обходить, нам как-то надо отгонять врага из населенных пунктов – на это все нужно не только оружие, но и значительные человеческие резервы. И все говорит о том, что раньше, чем конец июня мы просто не сможем это сделать", - считает Ягун.

Также он добавил, что ВСУ нужно время, чтобы качественно овладеть новым оружием, которое присылает Запад. При этом нужно понимать, что война в ближайшее время не завершится.

"Нам надо понимать, что война не закончится, как кто-то там надеется, через неделю-две, даже через месяц, а что это действительно такая тяжелая и тяжелая работа, но нас впереди ждут, в том числе, и победы, это однозначно", - подчеркнул Виктор Ягун.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее рассказал о планах России по оккупации Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины. Захватчики собираются построить коридор в Крым. Такие задачи они намерены реализовать в рамках так называемой "второй фазы" своей войны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что армия Украины может пойти в наступление уже в середине июня. По его мнению, до конца мая-начала июня украинские войска будут получать тяжелое вооружение от Запада. Применение таких вооружений должно поспособствовать изменению баланса сил на определенных участках фронта.

Спикер Банковой Алексей Арестович также считает, что если силы обороны Украины остановят оккупантов в направлении Херсона и Гуляйполя, захватчики России вынужденно перейдут в оборону. Продвижение оккупационных войск РФ по украинской территории уже замедлилось.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не будет подписывать мирный договор с Россией. Киев ожидает перелома на фронте после помощи Запада. Договор, который Украина готова подписать с РФ, это соглашение о капитуляции Москвы.

Главред рекомендует:

viber
СБУ российские войска Виктор Ягун Вооруженные силы Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Начнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в УкраинеНачнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в Украине Петросян похвастался сумкой за 4 тысячи долларов перед раненым оккупантом на облезлой койкеПетросян похвастался сумкой за 4 тысячи долларов перед раненым оккупантом на облезлой койке Прольется денежный дождь: названы знаки, которые смогут разбогатеть этим летомПрольется денежный дождь: названы знаки, которые смогут разбогатеть этим летом Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей КанделакиПотап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки "Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому Рогу"Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому Рогу
Поддержите Главред

Последние новости

06:54

Деокупация идет полным ходом: ВСУ освободили от орков 4 населенных пункта на юге Украины

06:29

Зачем Россия так неистово стирает Донбасс с лица землимнение

06:21

В ФСБ начались чистики - ищут козла отпущения в окружении Путина, - начальник украинской разведкиВидео

06:10

Новое оружие от Запада и наступление ВСУ в конце июня: генерал СБУ назвал план для армии УкраиныВидео

05:40

С какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь - список

Реклама
05:12

Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом, в который легко влюбиться с первого взглядаВидео

04:41

Прольется денежный дождь: названы знаки, которые смогут разбогатеть этим летом

04:10

Берегите урожай: Украину атакуют заморозки и похолоданиеВидео

03:48

Дал карт-бланш на зверства армии РФ: эксперт объяснил извращенное влечение Путина к убийствамВидео

03:17

Пропагандистку Симоньян "накажут" за оскорбления Галкина и Пугачевой их высокопоставленные друзья

02:45

Смерть Путина может не остановить войну: эксперт объяснил, чего ждать после устранения диктатора

01:31

Эксперт объяснил, почему колоссальные потери в войне в Украине не останавливают оккупантов

00:51

Приметы на 4 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:20

Россия должна вернуться к границам до 24 февраля - ЗеленскийВидео

00:19

"Украина им не по силам": Зеленский высказался о новых ракетных ударах орков

00:02

Ермак резко отреагировал на самый мощный ракетный обстрел Украины с начала войныВидео

03 мая, вторник
23:32

"Деградация системы": Собчак раскритиковала Лаврова за его высказываня о евреях

23:24

Арестович рассказал, как российский оккупант в Украине эпически взорвал БТР с собой и армией ПутинаВидео

23:13

Ракетный удар по Закарпатью: повреждена ж/д подстанция в курортном Воловце

23:02

"Чтобы не путали с русскими": внуки колаборантки Егоровой заговорили на украинском языке

Реклама
22:58

Знаменитый британский певец мощно поддержал Украину перед миллионной публикойВидео

22:55

Орки обстреляли Сумскую область системами залпового огня и минометамиВидео

22:54

Россия и Путин не собираются останавливать войну: в МИД Украины ответили на инициативу Папы РимскогоВидео

22:14

Жуткое ДТП на Ровенщине: автобус столкнулся с бензовозом, много жертв

22:04

ВСУ устроили "горячий душ" оккупантам и ликвидировали целую колоннуВидео

21:38

Последствия мощных ракетных ударов: на подъездах ко Львову задерживаются поезда

21:36

Насиловали трубой и колючей проволокой: разведка перехватила рассказ оккупанта о пытках украинцевВидео

21:23

Данилов предупредил украинцев о длительной войне с РФВидео

21:08

Горячая фаза около 4-5 месяцев и бои до 2023 года: Жданов сделал прогноз по войне РФ против УкраиныВидео

20:51

Жуткий гул и взрывы: Россия запустила ракеты по КиевуВидео

20:46

Во Львове прогремели мощные взрывы, которые слышали в центре города

20:29

Начнется новое сражение с оккупантом: астролог составила гороскоп для Украины на май и период победыВидео

20:23

Виталий Портников. Будут ли казахи воевать против украинцевВидеоблоги

20:13

Как переселенцам получить помощь в Украине: основные программыВидео

20:05

Армия Украины разбила бригаду войск России: враг потерял 60% личного состава – Генштаб ВСУВидео

19:41

Российский народ-людоед: почему война неминуемо вспыхнет и внутри Россиимнение

19:38

"Дети пили мочу": Усик шокировала новыми подробностями войны за МариупольВидео

19:30

В Кремле обеспокоены антивоенными высказываниями российского шоу-бизнеса

19:24

Помогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуны

19:24

Чем закончится война в Украине и что ждет Путина и Россию – чат с Владимиром Вятровичем

Реклама
19:22

Орки обстреляли коксохимический завод в Авдеевке, много погибших

19:14

Украинская телеведущая объявила траур - она потеряла брата-героя на фронтеВидео

19:03

Запад помог ВСУ – на войне в Украине будут изменения в течение двух недель – ГайдайВидео

19:00

"Неприятно будет читать плохое о папе": Логунова рассказала, как разводится со Ступкой

19:00

Любовница Путина Кабаева вновь беременна: в России шокировали деталямиВидео

18:35

Украинские архитекторы создадут комплексный справочник послевоенного восстановления городов

18:25

Путин начал войну на уничтожение, но не Украины, а Россиимнение

18:17

Ведущий Модного приговора осудил империалистические взгляды Кремля и войну в Украине

18:11

Жара возвращается: синоптики рассказали, где в Украине резко потеплеетВидео

17:49

Данилов заявил, что Венгрия знала о планах Путина по Украине – Будапешт ответил резким обвинениемВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять