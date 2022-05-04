Новое оружие от Запада и наступление ВСУ в конце июня: генерал СБУ назвал план для армии Украины

Армия Украины должна овладеть новым оружием, которое присылает Запад – на это уйдет время, - генерал СБУ / УНИАН

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может произойти после того, как войска освоят новое оружие, которое присылает Запад. Переход украинских подразделений в атаку может начаться не раньше конца июня. Ситуация будет зависеть от переброски войсками России своих резервов на нашу территорию. Следует понимать, что война не завершится через неделю-две, или даже через месяц. Государство ждет тяжелая работа. Об этом заявил генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что решение о переходе ВСУ в атаку будет приниматься Генштабом. Скорее всего, украинцы это увидят, наблюдая за интенсивностью боевых действий. Ситуация будет зависеть от реализации россиянами своих планов по переброске на войну дополнительных военных подразделений.

Читайте такжеГорячая фаза около 4-5 месяцев и бои до 2023 года: Жданов сделал прогноз по войне РФ против Украины"Это решение принимать нашему Генеральному штабу, но я считаю, что мы это четко увидим по той интенсивности боев, которые сейчас пытается навязать нам российский агрессор. Все зависит от того, как они будут реализовывать свой план по переброске на нашу территорию все больше и больше тех резервов, которые они пытаются подтянуть из других регионов России", - отметил Ягун.

По его словам, в данный момент в РФ работают над переформатированием ряда частей, их дополнительным вооружением и комплектацией. Россия не добивается поставленных целей – оккупантам приходится прилагать огромные усилия, чтобы захватить отдельное село, полностью его уничтожая. Войска Украины не могут действовать таким образом.

Украинцам нужно действовать грамотно и четко. Наступление на войска РФ, как полагает генерал, может произойти не раньше, чем в конце июня.

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"Нам нужно, если возвращать свое, совершать маневры, нам надо обходить, нам как-то надо отгонять врага из населенных пунктов – на это все нужно не только оружие, но и значительные человеческие резервы. И все говорит о том, что раньше, чем конец июня мы просто не сможем это сделать", - считает Ягун.

Также он добавил, что ВСУ нужно время, чтобы качественно овладеть новым оружием, которое присылает Запад. При этом нужно понимать, что война в ближайшее время не завершится.

"Нам надо понимать, что война не закончится, как кто-то там надеется, через неделю-две, даже через месяц, а что это действительно такая тяжелая и тяжелая работа, но нас впереди ждут, в том числе, и победы, это однозначно", - подчеркнул Виктор Ягун.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее рассказал о планах России по оккупации Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины. Захватчики собираются построить коридор в Крым. Такие задачи они намерены реализовать в рамках так называемой "второй фазы" своей войны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что армия Украины может пойти в наступление уже в середине июня. По его мнению, до конца мая-начала июня украинские войска будут получать тяжелое вооружение от Запада. Применение таких вооружений должно поспособствовать изменению баланса сил на определенных участках фронта.

Спикер Банковой Алексей Арестович также считает, что если силы обороны Украины остановят оккупантов в направлении Херсона и Гуляйполя, захватчики России вынужденно перейдут в оборону. Продвижение оккупационных войск РФ по украинской территории уже замедлилось.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не будет подписывать мирный договор с Россией. Киев ожидает перелома на фронте после помощи Запада. Договор, который Украина готова подписать с РФ, это соглашение о капитуляции Москвы.

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