Армия Украины атакует войска России под Изюмом: наметились признаки перелома – Арестович

ВСУ провели успешную контратаку против войск России на Изюмском направлении - Арестович / УНИАН и ua.depositphotos.com

Силы обороны Украины продолжают проводить тактические контратаки против оккупационных войск России. На Изюмском направлении украинским военным удалось существенно оттеснить вражеские подразделения. С военной точки зрения есть такая ситуация может означать появление признаков огромного перелома на направлении главного удара. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он сказал о том, что ВСУ сумели оттеснить вражеские войска на Изюмском направлении. Тактика украинских военных подразделений оказалась успешной.

Читайте такжеАрмия Украины бьет войска РФ у Харькова и Херсона: приближается переломный момент в войне – экспертПо его словам, наши войска впервые с 4 апреля пошли в небольшую контратаку на данном участке боевых столкновений. Оккупантов остановили на направлении главного удара и оттеснили.

"Мы перешли в маленькую контратаку на Изюмском направлении. Впервые с момента начала этой операции (с 4 апреля), наши остановили их на направлении главного удара и контратаковали и оттеснили", - объяснил Арестович.

Также он подчеркнул, что с военной точки зрения это признаки наметившегося огромного перелома на направлении главного удара.

Cмотрите эфир Фейгина и Арестовича 14 мая

Бои на Изюмском направлении Харьковской области

Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Изюмское направление Харьковской области остается самой горячей точкой. По его словам, украинские войска перешли в контрнаступление, а враг по некоторым направлениям отступает.

В Боровском поселковом совете рассказали, что российские оккупационные войска под Изюмом отходят с позиций, которые занимали ранее, в сторону границы России.

"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", - отмечается в сообщении.

При этом движение оккупационных российских войск проводится в направлении Донбасса, часть сил захватчиков возвращается через Боровую. В направлении Купянска с поврежденной военной техникой.

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