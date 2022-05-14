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Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФ

14 мая 2022, 18:58

Оккупанты РФ, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.

война
Уничтоженная техника оккупантов РФ / Facebook/GeneralStaff.ua

В Харьковской области российские оккупанты отходят с занимаемых ранее рубежей в сторону границы РФ.

О передислокации подразделений врага на Изюмском направлении рассказали в Боровском поселковом совете.

Подчеркивается, что оккупанты РФ, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.

"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", - говорится в сообщении.

Вместе с тем поясняется, что движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой.

В то же время часть российских военных и техники все же продолжают концентрироваться в населенных пунктах общины и местных лесах.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Слобожанском направлении основные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм.

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