Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФ

Оккупанты РФ, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.
В Харьковской области российские оккупанты отходят с занимаемых ранее рубежей в сторону границы РФ.
О передислокации подразделений врага на Изюмском направлении рассказали в Боровском поселковом совете.
Подчеркивается, что оккупанты РФ, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.
"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", - говорится в сообщении.
Вместе с тем поясняется, что движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой.
В то же время часть российских военных и техники все же продолжают концентрироваться в населенных пунктах общины и местных лесах.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Слобожанском направлении основные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм.
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