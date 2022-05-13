ВСУ заходят в тыл рашистам: штурм оккупантов захлебнулся на трех направлениях

Вертолеты ВСУ / УНИАН

Российские оккупационные войска пытаются не допустить продвижения украинских подразделений в тыл в районе города Изюм, говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении основные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм", - отмечается в сводке в Facebook.

При этом, подразделения противника обстреливали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновая.

Вместе с тем, на Славянском направлении противник основные усилия сосредоточивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, но успеха не имел. "Вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Совершил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка", - отмечается в сообщении.

Также на Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения продолжают обстреливать украинские войска. "Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка", - сказано в сообщении.

Кроме того, на Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, а на Северодонецком направлении осуществляет активное огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное.

"На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. Осуществляет обстрелы населенных пунктов Тошковка и Орехово", - сказано в сводке.

К тому же, на Авдеевском направлении при поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселовка, но успеха не имеет.

В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании украинских подразделений в районе завода Азовсталь, продолжают обстрелы.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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