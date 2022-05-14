Конвоировала технику оккупантов на служебной машине: полковник полиции на Харьковщине предала Украину

Полицейской теперь грозит 15 лет тюрьмы.
В Харьковской области заместитель начальника Купянского районного отдела полиции стала пособником оккупантов - она организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава ВС РФ по Купянску.
Прокуратура области сообщила о подозрении в государственной измене полицейской.
По данным следствия, полицейская организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава ВС РФ по Купянску в сопровождении служебных автомобилей отдела полиции, а также сопровождала главную колонну военной техники оккупантов.
"27 февраля, когда российские военные приблизились к Купянску, подозреваемая уехала на переговоры с представителями оккупантов. Полицейская рассказала коллегам, как военная техника РФ будет двигаться в Купянск, и агитировала к сотрудничеству с оккупантами других полицейских", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПутин в РФ ищет предателей, виновных в провале войны против Украины - АрестовичПо данным следствия, она приказала правоохранителям сопроводить технику РФ не только в Купянск, но и в Кившаровку и Купянско-Узловое. Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что работник Азовстали "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей, где держат оборону защитники Мариуполя. В Донецкой области объявлено о подозрении в госизмене работнику Азовстали, который "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей, где держат оборону защитники Мариуполя.
Также мы рассказывали, что во временно оккупированном РФ городе Кременная Северодонецкого района Луганской области прогремел взрыв в городском исполкоме. В результате погибли представители силовых структур, которые перешли на сторону оккупантов РФ.
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