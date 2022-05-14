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Конвоировала технику оккупантов на служебной машине: полковник полиции на Харьковщине предала Украину

14 мая 2022, 10:37

Полицейской теперь грозит 15 лет тюрьмы.

Полковник полиции на Харьковщине предала Украину / УНИАН

В Харьковской области заместитель начальника Купянского районного отдела полиции стала пособником оккупантов - она организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава ВС РФ по Купянску.

Прокуратура области сообщила о подозрении в государственной измене полицейской.

По данным следствия, полицейская организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава ВС РФ по Купянску в сопровождении служебных автомобилей отдела полиции, а также сопровождала главную колонну военной техники оккупантов.

"27 февраля, когда российские военные приблизились к Купянску, подозреваемая уехала на переговоры с представителями оккупантов. Полицейская рассказала коллегам, как военная техника РФ будет двигаться в Купянск, и агитировала к сотрудничеству с оккупантами других полицейских", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПутин в РФ ищет предателей, виновных в провале войны против Украины - АрестовичПо данным следствия, она приказала правоохранителям сопроводить технику РФ не только в Купянск, но и в Кившаровку и Купянско-Узловое. Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что работник Азовстали "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей, где держат оборону защитники Мариуполя. В Донецкой области объявлено о подозрении в госизмене работнику Азовстали, который "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей, где держат оборону защитники Мариуполя.

Также мы рассказывали, что во временно оккупированном РФ городе Кременная Северодонецкого района Луганской области прогремел взрыв в городском исполкоме. В результате погибли представители силовых структур, которые перешли на сторону оккупантов РФ.

Смотрите новости Харькова онлайн:

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