Предатель сдал оккупантам схему тоннелей: в СБУ рассказали, как рашисты попали на Азовсталь

Оккупанты штурмуют завод Азовсталь / t.me/polkazov

Работник Азовстали "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей, где держат оборону защитники Мариуполя.

Как рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, в Донецкой области объявлено о подозрении в госизмене работнику Азовстали, который "сдал" оккупантам схему подземных тоннелей, где держат оборону защитники Мариуполя.

Вместе с тем в Николаевской области спецназовцы СБУ установили и задержали корректировщика огня, который помог вражеской артиллерии повредить Николаевский бронетанковый завод.

Кроме того, в Херсонской области благодаря спецоперации СБУ удалось выманить коллаборанта, который информировал оккупантов о деятельности военных и правоохранителей.

В Сумской области СБУ задержала депутата райсовета и сообщила ему о подозрении в государственной измене.

Также в Луганской области к 8 годам тюрьмы приговорили двух боевиков российских войск, захваченных в плен в марте под Северодонецком, а в Ивано-Франковской области СБУ сорвала попытку ФСБ РФ собрать данные о боеготовность региона.

Оборона Азовстали

За минувшие сутки на территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено 34 авианалета, в том числе восемь - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".

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