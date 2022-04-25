В захваченной Кременной прогремел взрыв: взлетели на воздух силовики-предатели

Взрыв / CC0 Public Domain

Во временно оккупированном РФ городе Кременная Северодонецкого района Луганской области прогремел взрыв в городском исполкоме.

В результате погибли представители силовых структур, которые перешли на сторону оккупантов РФ, рассказал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

"Час назад Кременной в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа. В результате много погибших и раненых. По странному стечению обстоятельств взрыв газа произошел по время совещания так называемого "народного мера" Кременной с предателями из силовых структур. Говорят, что все, кто предал присягу на верность народу Украины – погибли", - добавил Геращенко.

Ранее сообщалось о том, что в Луганской области четверо городских голов оказались предателями, согласившимися на сотрудничество с российскими оккупантами.

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