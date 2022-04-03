В Луганской области четверо городских голов предали Украину

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай назвал населенные пункты, где местные власти сотрудничают с оккупантами.
В Луганской области четверо городских голов оказались предателями, согласившимися на сотрудничество с российскими оккупантами.
Как отметил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, сотрудничать с российскими убийцами согласились городские головы таких населенных пунктов: Рубежное, Милово, Марковка и Станица Луганская.
"На этих лицах после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", — подчеркнул Сергей Гайдай.
Напомним, командиры двух поврежденных десантных кораблей Черноморского флота оккупантов в порту Бердянска оказались офицерами, которые в 2014 году предали Украину.
Читайте такжеЗеленский рассказал о том, как агрессоры похищают и убивают мэров украинских городовКомандир десантного корабля "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков (бывший командир СДК "Кировоград" украинского флота) в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.
Его "товарищ" капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК "Новочеркасск", на момент предательства был старшим помощником командира БДК Константин Ольшанский.
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