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В Луганской области четверо городских голов предали Украину

3 апреля 2022, 13:42

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай назвал населенные пункты, где местные власти сотрудничают с оккупантами.

Сергей Гайдай считает, что с боевиками Донбасса нужно дружить
Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай назвал населенные пункты, где местные власти сотрудничают с оккупантами / Фото: пресс-служба президента

В Луганской области четверо городских голов оказались предателями, согласившимися на сотрудничество с российскими оккупантами.

Как отметил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, сотрудничать с российскими убийцами согласились городские головы таких населенных пунктов: Рубежное, Милово, Марковка и Станица Луганская.

"На этих лицах после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, командиры двух поврежденных десантных кораблей Черноморского флота оккупантов в порту Бердянска оказались офицерами, которые в 2014 году предали Украину.

Читайте такжеЗеленский рассказал о том, как агрессоры похищают и убивают мэров украинских городовКомандир десантного корабля "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков (бывший командир СДК "Кировоград" украинского флота) в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.

Его "товарищ" капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК "Новочеркасск", на момент предательства был старшим помощником командира БДК Константин Ольшанский.

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