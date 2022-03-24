Командиры двух побитых кораблей оккупантов в Бердянске оказались предателями украинской присяги

Командиры двух побитых кораблей оккупантов в Бердянске / скриншот из видео

Командиры двух поврежденных десантных кораблей Черноморского флота оккупантов в порту Бердянска оказались офицерами, которые в 2014 году предателями Украины. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Командир десантного корабля "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков (бывший командир СДК "Кировоград" украинского флота) в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.

Его "товарищ" капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК "Новочеркасск", на момент предательства был старшим помощником командира БДК Константин Ольшанский.

"Сегодня все мы видели, как корабли удирали из порта Бердянска. На Саратове пожар, сдетонировал БК. На Новочеркасске 3 погибших и 3 раненых", — говорится в тексте сообщения украинских ВМС.

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Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины в порту Бердянск уничтожили вражеский десантный корабль "Орск".

"Доброе утро, мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", - говорится в сообщении ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Как видно на фото инцидента, на "Орске" сразу возник сильный пожар.

Позднее в Запорожской областной военно-гражданской администрации сообщили, что, помимо уничтожения военного корабля оккупантов "Орск", оказались повреждені еще два других вражеских судна.

По их словам, кроме кораблей, бойцами ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива вместимостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.