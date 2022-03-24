УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Командиры двух побитых кораблей оккупантов в Бердянске оказались предателями украинской присяги

24 марта 2022, 18:01

Два офицера, Владимир Храмченков и Константин Ольшанский в 2014 году стали предателями Украины и сделали карьеру во флоте оккупантов.

Порт
Командиры двух побитых кораблей оккупантов в Бердянске / скриншот из видео

Командиры двух поврежденных десантных кораблей Черноморского флота оккупантов в порту Бердянска оказались офицерами, которые в 2014 году предателями Украины. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Командир десантного корабля "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков (бывший командир СДК "Кировоград" украинского флота) в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.

Его "товарищ" капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК "Новочеркасск", на момент предательства был старшим помощником командира БДК Константин Ольшанский.

"Сегодня все мы видели, как корабли удирали из порта Бердянска. На Саратове пожар, сдетонировал БК. На Новочеркасске 3 погибших и 3 раненых", — говорится в тексте сообщения украинских ВМС.

Читайте такжеСгорели еще два судна оккупантов и 3000 тонн топлива со снарядами: детали уничтожения русского корабля в Бердянске

Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины в порту Бердянск уничтожили вражеский десантный корабль "Орск".

"Доброе утро, мы из Украины! В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов. Слава Украине!", - говорится в сообщении ВМС Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Как видно на фото инцидента, на "Орске" сразу возник сильный пожар.

Позднее в Запорожской областной военно-гражданской администрации сообщили, что, помимо уничтожения военного корабля оккупантов "Орск", оказались повреждені еще два других вражеских судна.

По их словам, кроме кораблей, бойцами ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива вместимостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

viber
российское вторжение десантный корабль новости Украины новости Бердянска
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 21 марта 2022: Скорпионам – успех, Весам - конфликтыГороскоп на сегодня, 21 марта 2022: Скорпионам – успех, Весам - конфликты В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в ЭнергодареВ США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре Не ждите скорого окончания войны, она продлится не менее пол года – военный экспертНе ждите скорого окончания войны, она продлится не менее пол года – военный эксперт Самый вкусный и невероятно простой рецепт: луковый пирог за 20 минутСамый вкусный и невероятно простой рецепт: луковый пирог за 20 минут Боевые действия переместятся на территорию Беларуси, или Почему засуетился ЛукашенкоБоевые действия переместятся на территорию Беларуси, или Почему засуетился Лукашенко

Последние новости

19:19

Save Ukraine – #StopWar: стало известно, кто выступит на международном благотворительном телемарафоне в поддержку Украины

19:17

Следующие майские украинцы проведут в Крыму: когда закончится война с Россиеймнение

19:13

В РФ опозорились странным видео с Шойгу на совещании у ПутинаВидео

19:12

"Сумно аж за край": почему София Ротару молчит о войне в Украине

19:11

Санкции в деле: дочь Лаврова "выдворили" из Лондона и отобрали элитное жильеВидео

Реклама
18:57

От 13 до 100 тысяч: стало известно, сколько должны получать мобилизованные украинцы

18:34

Украинцам грозит до 12 лет тюрьмы за слив данных о перемещении ВСУВидео

18:31

И на земле, и в воздухе: ВСУ крепко держат свои позиции в Изюме

18:26

"Игры сатаны, большие разрушения и новый уровень развития": таролог рассказал, когда в Украине наступит мир

18:12

Будут ходить голым и босым: от российских спортсменов бегут спонсоры из-за поддержки войны в УкраинеВидео

18:10

РФ готовится напасть на Польшу и уже ищет повод для этого – ДещицаВидео

18:01

Командиры двух побитых кораблей оккупантов в Бердянске оказались предателями украинской присяги

17:30

В переговорах между РФ и Украиной все решает Зеленский, а не Путин - ПодолякВидео

16:56

"Россию ждет ужасная судьба": известный астролог предсказала страшный итог ПутинаВидео

16:53

Состоялся первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и РФВидео

16:46

Скоро не будет с чем воевать: российская "оборонка" останавливается из-за нехватки деталейВидео

16:16

Ход войны в Украине решится в ближайшие 15 дней – БоррельВидео

16:02

Оплата газа в рублях, или Почему Путин обманывает сам себямнение

15:47

Оккупанты насильно вывезли из Мариуполя в РФ 15 тысяч человек - горсовет

15:30

Дом не выдержал и упал на подвал: под завалами в Изюме оказались десятки человек – видеоФотоВидео

Реклама
15:29

Гороскоп на апрель 2022 года для Дев: риск травм, переезд и беременностьВидео

15:15

Оккупанты пытаются взять штурмом Славутич: есть угроза обстрела из артиллерии

14:54

Зеленский готов ко встрече с Путиным, но не собирается выполнять кремлевские ультиматумы

14:38

Когда закончится война: чего Украине не хватает для победымнение

14:34

"Больше не говорите, что наша армия не соответствует стандартам НАТО": Зеленский на саммите АльянсаВидео

14:29

Забирают документы и предлагают переехать на Сахалин: оккупанты насильно депортируют украинцев

14:27

Что делать, если нашли подозрительный предмет – как распознать мину или снаряд – правила безопасности

14:13

Клопотенко в тексте Гимна Украины нашел предсказание, которое сбывается во время войны с русскими

14:06

Россияне испугались своих потерь и переводят войну в затяжную фазу – ОПВидео

13:49

Месяц войны в Украине: в России уже начали шить большой белый флагмнение

13:34

Украине нужна военная помощь без ограничений - Зеленский

13:34

"Мы жили в прекрасном городе, пока вы не пришли": жительница Мариуполя жестко ответила пропагандисту РФВидео

13:21

Статус беженца в Испании для украинцев: как страна принимает людей – помощь и полезные контакты

12:57

Данилко объяснил, за что Путин мстит Украине

12:50

Один из районов Киева сейчас в дыму, столицу обстреляли оккупанты

12:42

"Достигли огромной цели": в Минобороны прокомментировали уничтожение корабля "Орск"

12:40

Российские пропагандисты опозорились из-за фейка об украинских медалях "За взятие Крыма"

12:30

"Украина в "серой зоне" между Западом и РФ": Зеленский призвал НАТО предоставить самолеты и танкиВидео

12:21

Закарпатские предприниматели приобрели для 12 бронированных микроавтобусов для эвакуации украинцев

12:06

Матери России объединились и начали требовать вернуть своих детей домой

Реклама
12:03

Страстная пятница 2022: дата, традиции и запреты дня

11:52

Украинские бойцы захватили и уничтожили колонну обеспечения оккупантов на севереФото

11:40

Ракеты типа Калибр летели из Черного моря: россияне обстреляли центр Харькова

11:39

Save Ukraine — #StopWar: состоится глобальный концерт-марафон в поддержку Украины

11:38

Как сэкономить на коммуналке: 5 хитростей, которые помогут платить за воду меньше

11:09

Москва заигралась: почему Россия как никогда близка к превращению в ядерный пепелмнение

11:07

Бомбардировка фосфорными снарядами: что делать, первая помощь пострадавшим

11:01

У Путина есть запас прочности и времени, он будет продолжать уничтожать города - советник главы МВД

10:59

Кулеба призвал Евросоюз в принципе не платить России за газ рублями

10:30

Гороскоп на завтра, 25 марта 2022: Львам – удачные совпадения, Козерогам - деньги

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять