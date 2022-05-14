Врага отбросили назад: ВСУ перешли в контрнаступление под Изюмом

ВСУ перешли в контрнаступление / Фото Reuters

В Харьковской области самой горячей точкой остается Изюмское направление, там Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление.

Об этом рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в видеообращении в своем Telegram.

"Самой горячей точкой у нас остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг по некоторым направлениям отступает", - подчеркнул он.

Он отметил, что за прошедшие сутки оккупанты не наносили ударов по Харькову. В то же время от обстрелов страдали Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая.

Синегубов призвал жителей не возвращаться в освобожденные населенные пункты.

"Наши Вооруженные силы двигают врага, и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно, особенно в тех населенных пунктах, которые только освобождены. Враг, отступая, заминировал абсолютно все - двор, детские сады, даже детские кровати, лесополосы, обочины дорог. Сейчас идет работа по разминированию", - сказал председатель Харьковской ОВА.

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Напомним, рангее сообщалось о том, что на Слобожанском направлении основные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм.

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