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Защитники Украины показали, как бьют оккупантов британскими ракетами Brimstone

15 мая 2022, 09:11

С первых дней открытого вторжения России поддержка иностранных партнеров Украины сыграла сверхважную роль в противостоянии силам врага.

ракета Brimstone
Украинские защитники показали навыки владения оружием и мощные удары по врагам / скриншот

Бойцы Сил специальных операций показали, как уничтожают врагов из оружия, полученного от иностранных партнеров, в том числе и при помощи британских ракет Brimstone, выпущенных из наземных пусковых установок.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.

Украинские защитники показали навыки владения оружием и мощные удары по врагам.

"С первых дней открытого вторжения России поддержка наших иностранных партнеров сыграла сверхважную роль в противостоянии вражеским силам. Оружие, материально-технические средства, оказываемые нам странами-побратимами - это наша мощь на пути к победе. Мы быстро учимся и изучаем новые виды вооружения. А иностранные инструкторы помогают нам овладеть ими без промедлений", - прокомментировали кадры украинские бойцы.

Отмечается, что сил и воли к победе им придает осознание того, что они защищают не только украинскую землю, но и общие ценности украинского и европейских народов.

"Мы сражаемся за наши принципы, историю, смыслы, за само существование украинского народа, его ценности и свободу. И мы благодарны за то, что на этом пути титаническую поддержку нам оказывают государства-партнеры свободного мира", - отметили в ССО ВСУ.

Справка. Brimstone – ракета класса "земля-земля" или "воздух-земля". В ракете установлена новая радиолокационная головка самонаведения, способная захватывать объекты. В новой версии дальность поражения ракеты с самолета – 60 км. При пуске ракеты с земли дальность миниатюризируется до 10-12 км.

Как сообщал Главред, украинские воины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку Акация из гаубиц М777А2, которые нашему государство предоставили США для защиты от российских оккупантов.

Кроме того, пехота 93-й отдельной механизированной бригады в День украинской пехоты 2022, который отмечался 6 мая, отразила российскую танковую атаку немецкими гранатометами Панцерфауст. Российские танки Т-72Б3М образца 2016 года разорвало от прямых попаданий и взрыва боекомплекта.

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