Танки РФ разорвало как в годы Второй мировой: ВСУ отбили атаку немецкими гранатометами Панцерфауст

Российские танкисты приехали наказывать "бандеровцев" и вдруг попали под удары Панцерфаустов. Их разнесли бойцы 93-й отдельной механизированной бригады.
Пехота 93-й отдельной механизированной бригады в День украинской пехоты 2022, который отмечался 6 мая, отразила российскую танковую атаку немецкими гранатометами Панцерфауст.
Как рассказал главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов, российские танки Т-72Б3М образца 2016 года разорвало от прямых попаданий и взрыва боекомплекта.
"Двое российских командиров танков хорошо заметны в отлетевших башнях", - отметил Бутусов.
По его словам, российские танкисты приехали наказывать "бандеровцев" и вдруг попали под удары Панцерфаустов как в годы Второй мировой.
"Блестящий успех пехотинцев 93-й бригады, добытый в очень сложных условиях, за счет смелых и нестандартных действий, которые достойны самых высоких наград Украины", - подчеркнул Бутусов.
Отметим, противотанковые гранатометы Panzerfaust 3 были направлены в Украину Германией в качестве военной помощи нашей стране.
Помимо Бундесвера Panzerfaust 3 используют еще семь стран, включая Италию, Швейцарию и Японию.
Как и любой гранатомет Panzerfaust 3 предназначен, в первую очередь, для борьбы с легкой бронированной техникой – боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами. Их хватает и для того, чтобы уничтожить все имеющиеся в армии РФ БМП, БТР и БМД.
Как сообщал Главред, одно из подразделений морской пехоты России, которое изначально было в Киевской области, переукомплектовали и снова бросили в Украину. Но оккупантам снова не повезло - они опять получили "на орехи" от Вооруженных сил Украины, но в этот раз уже в Запорожской области.
Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о "новой Чернобаевке" в Луганской области. По его словам, возле Белогоровки у реки Северский Донец есть излучина. В районе этой излучины российские войска пятый раз пытаются навести переправу — в одном и том же месте. Оккупанты потеряли за четыре дня более 70 единиц техники.
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