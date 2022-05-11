ВСУ разгромили подразделение морской пехоты РФ, которое бежало из-под Киева

Защитники Украины сожгли два танка врага, несколько БМП, "набили" множество оккупантов и заставили их отступать на несколько населенных пунктов назад.
Одно из подразделений морской пехоты России, которое изначально было в Киевской области, переукомплектовали и снова бросили в Украину. Но оккупантам снова не повезло - они опять получили "на орехи" от Вооруженных сил Украины, но в этот раз уже в Запорожской области.
Об этом рассказал бывший командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин в интервью 24 каналу.
"Мы сожгли два танка (подразделения морской пехоты России, – ред.), несколько БМП и "набили" множество оккупантов, после чего они были вынуждены отступать на несколько населенных пунктов назад", – сообщил Жорин.
По его словам, речь идет об одном из подразделений, которое "убегало" из Киевской области, но его снова бросили на территорию Украины уже в другом направлении.
"И так сложилось, что мы их снова встретили", – добавил Жорин.
Как сообщал Главред, в боях под Харьковом украинские бойцы ликвидировали еще одного старшего офицера российской армии – подполковника Фезула Бичикаєва. Он как раз накануне такого важного для Путина 9 мая пополнил список погибших в Украине офицеров старшего состава армии РФ – в списке он стал уже 39-м.
Ранее сообщалось ,что США предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило ВСУ ликвидировать многих генералов РФ.
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