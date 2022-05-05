Груз 200 для РФ: разведка США помогает Украине убивать российских генералов - NYT

Американская разведка помогает Украине убивать российских генералов / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило ВСУ ликвидировать многих генералов РФ.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на сведения американских чиновников.

Украинские официальные лица заявили, что было ликвидировано около 12 генералов на передовой, и это число поразило военных аналитиков, отмечает издание.

При этом американские чиновники отказались уточнить, сколько генералов было убито в результате помощи США.

"Помощь в нацеливании является частью секретных усилий администрации Байдена по предоставлению Украине разведывательной информации о поле боя в режиме реального времени. По словам официальных лиц, эта разведывательная информация также включает передвижения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного боевого плана Москвы для боевых действий на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что разведывательная информация о передвижении российских войск, которую Америка передала Украине, не имеет прецедентов.

США предоставляли информацию о местонахождении мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эту географическую информацию со своей собственной разведкой, включая перехваченные разговоры. Были проведены артиллерийские обстрелы и другие атаки, в результате которых и погибли российские офицеры.

Как объясняют эксперты, разговоры российских генералов получается прослушивать, потому что они общаются по незащищенным телефонам и радио.

"Это показывает плохую дисциплину, отсутствие опыта, высокомерие и неспособность оценить возможности Украины. Нетрудно определить местонахождение человека по телефону", — сказал Фредерик Б. Ходжес, бывший главнокомандующий армией США в Европе, который сейчас работает в Центре анализа европейской политики.

NYT пишет, что после публикации этой статьи пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила в своем заявлении, что разведданные с поля боя не были предоставлены украинцам "с намерением убить российских генералов".

Как сообщал Главред, в результате мощного огневого удара по передовому командному пункту 2-й армии российских оккупантов в районе Изюма в Харьковский области ликвидирован генерал Симонов.

В Украине был убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.

Также список ликвидированных российских генералов дополнило еще одно имя. ВСУ уничтожили на аэродроме в Чернобаевке командующего 49-й общевойсковой армии РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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