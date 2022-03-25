ВСУ ликвидировали в Чернобаевке генерала и командующего 49-й армии РФ Резанцева/ Telegram Ищи своих

Список ликвидированных российских генералов дополнило еще одно имя. ВСУ уничтожили на аэродроме в Чернобаевке командующего 49-й общевойсковой армии РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Об этом во время брифинге сообщил советник председателя ОПУ Алексей Арестович.

"В течение суток – как мы сообщали предварительно, сейчас можем сказать наверняка, – украинские военные уничтожили командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа Российской Федерации генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева. И это произошло – вы будете очень смеяться – на аэродроме в Чернобаевке", – рассказал советник председателя ОП.

Резанцев стал уже седьмым российским генералом, который был ликвидирован в Украине.

Напомним, о том, что украинские военные уже в десятый раз разгромили россиян на легендарном аэродроме в Чернобаевке, сообщалось вечером в четверг, 24 марта. Тогда Арестович отмечал, что ВСУ удалось "грохнуть кого-то из российского начальства".

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