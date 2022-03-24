"Грохнули кого-то из начальства": в ОП рассказали о новом ударе ВСУ в Чернобаевке

Наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост.
Вооруженные силы Украины нанесли очередное огневой поражение российским оккупационным силам в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что оккупантов в Чернобаевке ВСУ разбили уже в 10-й раз.
"В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост - убегают! Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства", - пишет он.
Советник главы ОП также сообщил, что несмотря на новый удар ВСУ российские войска заводят новые части в Чернобаевку.
"Но уже сейчас лучшие военные эксперты мира пытаются понять - зачем в течении часа после десятого (!!!) удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на лучший в Украине курортный аэродром?", - добавил Арестович.
Ранее сообщалось о том, что бойцы вооруженных сил Украины смогли освободить село Лукьяновка Барышевского района Киевской области.
Об этом рассказал один из бойцов ВСУ, участвовавший в операции: "Ну что, друзья. На часах пять часов, в двенадцать мы начали операцию, контрнаступление на село Лукьяновка от села Лукаши. Операция выполнена полностью, с абсолютным успехом мы выбили отсюда врага".
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