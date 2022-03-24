ВСУ перешли в контрнаступление: идет зачистка от оккупантов на Киевщине и Запорожье

/ УНИАН

Бойцы вооруженных сил Украины смогли освободить село Лукьяновка Барышевского района Киевской области.

Об этом рассказал один из бойцов ВСУ, участвовавший в операции: "Ну что, друзья. На часах пять часов, в двенадцать мы начали операцию, контрнаступление на село Лукьяновка от села Лукаши. Операция выполнена полностью, с абсолютным успехом мы выбили отсюда врага".

По данным, которые получили украинские воины от пленного противника, в населенном пункте находилось около 200 россиян. Часть личного состава ВСУ уничтожили, а другие оккупанты сбежали.

Наши солдаты взорвали три танка и девять БМП, а одну МТ-ЛБ забрали себе в качестве трофея. На момент публикации видео также тестировалась работоспособность других танков, которые бросили противники.

Он также добавил, что контратака в Барышевском районе идет по всей линии фронта. ВСУ успешно наступают и в других селах.

Добавим, что село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области также освобождено от российских захватчиков, сообщил глава Малиновской общины Владимир Шиш.

"Из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка уволена", - отметил Шиш.

По его словам, ситуация в обществе критическая. Захватчики поставили везде блокпосты и не пускают никого в деревни. Как следствие есть гуманитарные проблемы – с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба.

Глава общества добавил, что важно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, которые хотят, могли уехать.

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Что известно о контрударе ВСУ на Киевщине

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины оттеснили российских оккупантов на 25-35 км к востоку от Киева, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

"Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25–35 км больше, чем в том же месте вчера", - цитирует американского чиновника CNN.

По его словам, к северо-западу от центра Киева российские силы окапываются и занимают оборонительные позиции. Сейчас они остаются в 15-20 километрах (9-12 милях) от центра Киева на северо-запад.

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