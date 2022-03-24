ВСУ отбросили врага назад: оккупантам РФ устроили "котел" под Киевом

/ УНИАН

Вооруженные силы Украины оттеснили российских оккупантов на 25-35 км к востоку от Киева, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

"Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25–35 км больше, чем в том же месте вчера", - цитирует американского чиновника CNN.

По его словам, к северо-западу от центра Киева российские силы окапываются и занимают оборонительные позиции. Сейчас они остаются в 15-20 километрах (9-12 милях) от центра Киева на северо-запад.

"Мы начинаем видеть, как они как бы окапываются вокруг Киева, а пытаются больше атаковать в восточной части [Украины]", - отметил он.

Чиновник США уточнил, что армия РФ активизировалась на Донбассе, "приложив гораздо больше усилий" в Луганской и Донецкой областях.

Что известно о группировке врага под Киевом

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович уточнил, что вокруг украинской столицы сегодня находится порядка 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.

"Может даже меньше... очень мало", - сказал он.

На уточняющий вопрос, "как они собираются брать Киев", Арестович ответил: "Они такие загадочные люди. Держатся плана, будут его держаться, даже если 12 человек останется. Все равно будут рады, что наступают на Киев, до последнего солдата".

Он добавил, что из этих 12 тысяч 3 - окружены, а еще 4 - отсечены и "находятся в неприятном месте".

Потери РФ в войне против Украины

Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.

На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.

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