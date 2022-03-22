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"Искусство врать уже не помогает": в РФ случайно признали, что в войне с Украиной погибли 10 тыс. солдат

22 березня 2022, 07:05

На сайте российского издания КП целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату.

российские танки
По данным Минобороны РФ, в ходе войны в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека / Фото Pravda_Gerashchenko

В России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.

На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.

Позже данную информацию удалили, но оригинал текста остался в архивах, пишет Зеркало недели.

"По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека", — говорилось в сообщении.

До этого Минобороны РФ публиковало информацию об убитых лишь однажды — 2 марта. Тогда в РФ признали, что на войне в Украине погибли 498 российских солдат.

К слову, по данным Минобороны Украины по состоянию на 21 марта, потери России в Украине составляют 15 тысяч человек личного состава.

На публикацию КП отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Русское искусство врать уже не помогает. Минобороны России было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а… 9861. Это много. Катастрофически много для российской пропаганды. И для российских матерей. И это только начало осознания их национальной катастрофы. Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше", — сказал Подоляк.

В свою очередь, представитель Минобороны РФ в Москве Игорь Конашенков заявил, что слова Пололяка - это "пропагандистское вранье", а Комсомольская правда сообщила, что ранее опубликованная цифра в 9861 погибших росийских военных появилась "в результате взлома редакционной админки".

Как сообщал Главред, в России за один день похоронили всё руководство владимирского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Четыре подполковника участвовали в российской захватнической войне против Украины.

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