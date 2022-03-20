Такого не было ни разу за 30 лет: все руководство владимирского СОБРа превратилось в "груз 200"

Четыре российских подполковника из Владимирской области погибли в Украине/ Фото twitter.com/ilyakosygin

В России за один день похоронили всё руководство владимирского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Четыре подполковника участвовали в российской захватнической войне против Украины.

Как сообщил в Twitter российский журналист Илья Косыгин, на днях во Владимире простились со старшими офицерами СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области, погибшими на войне с Украиной.

"Похоронили четырех подполковников. Сколько же тогда младших офицеров погибло?", - написал Косыгин.

По его словам, как "груз 200" в Россию вернулись:

подполковник Илья Пяткин;

подполковник Роман Рябов;

подполковник Сергей Савватеев, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;

подполковник Михаил Родионов, занимал должность старшего оперуполномоченного отделения СОБР.

"Вы понимаете весь масштаб? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили всё его руководство", - добавил Косыгин.

Как сообщал Главред, война России против Украины продолжается уже 25-е сутки. Украинские бойцы продолжают уничтожать российских захватчиков. Из сводного отряда парашютно-десантного ударного костромского полка остался в живых лишь один военный. Причем даже этот оставшийся в живых оккупант сейчас находится в госпитале.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям и наносят российским войскам невиданные потери. Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%.

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