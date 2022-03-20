Такого не было ни разу за 30 лет: все руководство владимирского СОБРа превратилось в "груз 200"

Во владимирском Специальном отряде быстрого реагирования не было потерь личного состава за все годы его существования. Попытка захватить Украину все изменила.
В России за один день похоронили всё руководство владимирского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Четыре подполковника участвовали в российской захватнической войне против Украины.
Как сообщил в Twitter российский журналист Илья Косыгин, на днях во Владимире простились со старшими офицерами СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области, погибшими на войне с Украиной.
"Похоронили четырех подполковников. Сколько же тогда младших офицеров погибло?", - написал Косыгин.
По его словам, как "груз 200" в Россию вернулись:
- подполковник Илья Пяткин;
- подполковник Роман Рябов;
- подполковник Сергей Савватеев, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;
- подполковник Михаил Родионов, занимал должность старшего оперуполномоченного отделения СОБР.
"Вы понимаете весь масштаб? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили всё его руководство", - добавил Косыгин.
Как сообщал Главред, война России против Украины продолжается уже 25-е сутки. Украинские бойцы продолжают уничтожать российских захватчиков. Из сводного отряда парашютно-десантного ударного костромского полка остался в живых лишь один военный. Причем даже этот оставшийся в живых оккупант сейчас находится в госпитале.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям и наносят российским войскам невиданные потери. Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%.
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