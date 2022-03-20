Выжил лишь один: защитники Украины разнесли сводный отряд гвардейского ударного полка оккупантов

Оккупанты несут серьезные потери в Украине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Война России против Украины продолжается уже 25-е сутки. Украинские бойцы продолжают уничтожать российских захватчиков. Из сводного отряда парашютно-десантного ударного костромского полка остался в живых лишь один военный.

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, даже этот оставшийся в живых оккупант сейчас находится в госпитале.

Военные сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка участвовали в боевых действиях на киевском направлении.

"На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет.

Ранее ветеран войны на Донбассе Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" обнародовал реакцию жителей российской Костромы на колоссальные потери России на войне в Украине. Как пишут жители страны-агрессора, "вся Кострома в шоке".

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Как сообщал Главред, российская военная техника подходит к белорусской границе, чтобы попытаться проникнуть на территорию Украины. Новые силы не так велики, как три недели тому назад. Оккупанты планируют осуществить еще одну попытку штурма Киева, рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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