УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выжил лишь один: защитники Украины разнесли сводный отряд гвардейского ударного полка оккупантов

20 марта 2022, 09:54

Военные сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка участвовали в боевых действиях на киевском направлении.

танк
Оккупанты несут серьезные потери в Украине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Война России против Украины продолжается уже 25-е сутки. Украинские бойцы продолжают уничтожать российских захватчиков. Из сводного отряда парашютно-десантного ударного костромского полка остался в живых лишь один военный.

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, даже этот оставшийся в живых оккупант сейчас находится в госпитале.

Военные сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка участвовали в боевых действиях на киевском направлении.

"На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет.

Ранее ветеран войны на Донбассе Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" обнародовал реакцию жителей российской Костромы на колоссальные потери России на войне в Украине. Как пишут жители страны-агрессора, "вся Кострома в шоке".

Читайте такжеПередний край обороны завален трупами оккупантов: РФ несет невиданные потери в войне в Украине

Как сообщал Главред, российская военная техника подходит к белорусской границе, чтобы попытаться проникнуть на территорию Украины. Новые силы не так велики, как три недели тому назад. Оккупанты планируют осуществить еще одну попытку штурма Киева, рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Другие новости:

viber
война в Украине ВСУ вторжение России Генштаб ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 19 марта 2022: Ракам – деньги, Весам – опасные авантюрыГороскоп на сегодня, 19 марта 2022: Ракам – деньги, Весам – опасные авантюры Суд ООН обязал РФ остановить войну против Украины: Зеленский предупредил Москву об изоляцииСуд ООН обязал РФ остановить войну против Украины: Зеленский предупредил Москву об изоляции Путин облажался, или Почему Кремлю не удастся сэкономить на солдатах в УкраинеПутин облажался, или Почему Кремлю не удастся сэкономить на солдатах в Украине "Жена постоянно рыдала": СМИ раскрыли детали личной жизни президента-диктатора Путина"Жена постоянно рыдала": СМИ раскрыли детали личной жизни президента-диктатора Путина Почему Путин еще не избавился от Зеленского и кто в "расстрельном списке" РФПочему Путин еще не избавился от Зеленского и кто в "расстрельном списке" РФ

Последние новости

10:59

"Опознанию не подлежат": украинские бойцы подорвали колонну россиян в тылу противника – видео

10:53

Такого не было ни разу за 30 лет: все руководство владимирского СОБРа превратилось в "груз 200"

10:48

Беларусь вывезла своих дипломатов из Украины, войска пытаются пересечь границуВидео

10:48

Почему нет "хороших русских", или Как Украина стала новым Афганистаноммнение

10:47

Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника

Реклама
10:46

Россия не смогла захватить небо Украины: ПВО работают эффективно – Минобороны Британии

10:20

Отбирают паспорт: российские оккупанты насильственно вывозят жителей Мариуполя в РоссиюВидео

10:17

Возможна блокада и террористические акты: сможет ли враг штурмовать Киев и к чему стоит готовитьсяВидео

09:54

Выжил лишь один: защитники Украины разнесли сводный отряд гвардейского ударного полка оккупантов

09:40

Украина сможет себя прокормить: у Зеленского рассказали, на сколько стране хватит запасов

09:35

Путин спрятался в информационном пузыре – британская разведкаВидео

09:34

Лунный посевной календарь на апрель 2022: наилучшие дни для работы в саду и огороде

09:19

Оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе: там прятались сотни женщин, детей и стариков

08:54

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

08:49

Оккупанты собираются мобилизовать в "ДНР" лиц возрастом до 65 лет – Генштаб ВСУ

08:33

Право первого выстрела, или Как Запад развязал с Россией войну конфискациймнение

08:26

Гороскоп на завтра, 21 марта 2022: Скорпионам – успех, Весам - конфликты

08:11

К 9 мая Путину нужна победа: эксперт назвал следующую возможную жертву российской агрессии

07:52

ПВО врага для ВСУ: США попросили Турцию передать Украине российские С-400 – Reuters

07:01

Армия Украины остановила план Кремля по захвату Киева, Харькова, Одессы – аналитики в США

Реклама
06:52

Угостила пирожками с ядом: украинская бабушка отправила 8 оккупантов домой в гробахВидео

06:29

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2022: Львам – успех во всем, Весам – приятное знакомство

06:28

Вступление в НАТО: стоит ли искать "зраду" в переговорах с Россиеймнение

06:08

Готовят еще одну попытку штурма Киева: войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной

05:36

Передний край обороны завален трупами оккупантов: РФ несет невиданные потери в войне в УкраинеВидео

05:07

Мариуполь и Чернобаевка войдут в историю как примеры террора и бездарности командования РФ - Зеленский

04:37

Война в Украине: Зеленский заявил, что переговоры не просты и приятны, но они необходимыВидео

04:34

"Надеюсь, что его существование одинокое и пустое": Хилари Дафф резко высказалась о Путине

03:13

"ОПЗЖ и партия Шария": в Украине прекращена деятельность пророссийских политических сил - Зеленский

02:56

Из-за оккупантов жители окраин Мариуполя погибают голодной смертью — власти Донецкой области

02:22

"Никуда мы не звонили": мать агрессора отказалась бороться за сына, попавшего в украинский плен

01:42

Санкции в деле: путинскую пропагандистку Бузову "нагрели" на 1 миллион рублей на французском курорте

01:23

Агрессоры уменьшили свое присутствие в небе: украинское ПВО за 19 марта сбило три вертолета

00:51

Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:42

"Стингеры","Джавелины", и противотанковые комплексы": Данилов анонсировал новую военную помощь от США

00:40

Более 2 500 тел уже поехали домой: в Гомель колоннами свозят раненых и убитых оккупантовВидео

00:30

Эвакуация из Киевской области: сколько людей удалось вывезти за день

00:21

"Насиловал мою дочь всю ночь": украинка из села под Харьковом рассказала про зверства оккупантовВидео

00:08

"Я присягал на верность Украине": российский пленный на коленях просит прощения за предательствоВидео

19 марта, суббота
23:44

Польша призвала создать "План Маршалла 2" для Украины: у Зеленского ответили

Реклама
23:42

Арестович рассказал, как Россия "нашкрябывает" резерв для войны в УкраинеВидео

23:35

Врач из разбомбленного роддома в Мариуполе рассказала об ужасах войны и атаке на больницуВидео

23:27

Мертвые писатели уходят из России: Хэмингуэя больше не будут издавать в РФ

23:27

Кадыровцы сбежали из Украины в Чечню еще 13 марта - СБУ

23:15

Враг обстрелял из Градов село в Днепропетровской области

23:11

Для Путина построят подземный город: генерал назвал причинуВидео

22:47

ВСУ ликвидировали заместителя командующего русским Черноморским флотом

22:46

Путин не смог доказать США и Китаю, что может сидеть за одним столом со взрослымимнение

22:28

Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делатьВидео

22:27

Какие 5 продуктов должны быть в каждом доме, чтобы выжить во время войныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять