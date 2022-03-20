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Передний край обороны завален трупами оккупантов: РФ несет невиданные потери в войне в Украине

20 марта 2022, 05:36

Отдельные подразделения российской армии уничтожены на 80-90%. Но РФ гонит в наступление новые части.

горящая техника РФ
Потери россии уже составили более 14 тысяч убитых солдат / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям и наносят российским войскам невиданные потери. Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения в ночь на 20 марта.

Зеленский рассказал, что в местах особо жестоких боев передний край украинской обороны завален трупами российских солдат, которые никто не забирает. Напротив — за ними гонят в наступление новые части.

Президент признал, что у России есть "бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет и авиабомб".

"Но хочу спросить у граждан России. Что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова "сын", "мать", "отец"? Уже более 14 тысяч убитых ваших солдат. Это 14 тысяч матерей. Это 14 тысяч родителей. Это жены, это дети, родственники и друзья. И вы этого не замечаете? Ведь жертв будет только больше", — обратился Зеленский к россиянам.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. А события в Чернобаевке показали всю бездарность российского командования.

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