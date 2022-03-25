Армия Украины разгромила батальонную группу 200-й омбр оккупантов России – Арестович

ВСУ продолжают противостоять российской армии в Украине / Reuters

Вооруженные силы Украины ликвидировали батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады российской армии. Из 648 человек выжили только трое, двое из них получили ранения. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе своего брифинга в пятницу, 25 марта, он рассказал о том, что 200-я отдельная мотострелковая бригада вооруженных сил РФ, которая принимала участие в войне против Украины, практически полностью разгромлена.

"Батальонно-тактическая группа 200-й отдельной мотострелковой бригады, которая принимала участие в "специальной военной операции" на территории Украины, понесла значительные потери в живой силе. Из 648 военнослужащих, которые были отправлены, погибли 645. Остались только трое, и то двое из них ранены", - подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что ночью, 25 марта, силы обороны Украины противостояли российским оккупантам в районе Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Удары были и в районе Василькова и Белой Церкви. Войска противника понесли серьезные потери.

В Генштабе ВСУ заявили, что на Слобожанском направлении вражеские военные подразделения блокируют Сумы и Харьков. Они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Россияне осуществляют попытки наступления в районе Изюма, но несут потери. Отдельный отряд оккупантов России был выведен на российскую территорию, поскольку они потеряли более 50% личного состава.