ВСУ разбили врага на Харьковщине: потери оккупантов достигают 50%

/ Макс Левин

Задачи российских оккупантов по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей, окружение Киева и установление контроля над Левобережной частью Украины не выполнены.

Противнику удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе по содержанию сухопутного коридора между Ростовской областью РФ и оккупированным Крымом, сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Полесском направлении враг продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах Киева и Макарова.

На Северском направлении противник пытается сосредоточить силы и средства для возобновления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокирования Чернигова.

На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций. Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении Броваров и Борисполя для блокирования столицы Украины с восточного направления.

На Слобожанском направлении противник блокирует Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери.

Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию РФ в связи с потерями более 50 процентов личного состава.

На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, успеха не имеет.

В Запорожском направлении силами до пяти БТГр перешел к обороне.

На Южнобугском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению запасов.

В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы вооруженных сил Украины смогли освободить село Лукьяновка Барышевского района Киевской области.

Об этом рассказал один из бойцов ВСУ, участвовавший в операции: "Ну что, друзья. На часах пять часов, в двенадцать мы начали операцию, контрнаступление на село Лукьяновка от села Лукаши. Операция выполнена полностью, с абсолютным успехом мы выбили отсюда врага".

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