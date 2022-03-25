УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

ВСУ разбили врага на Харьковщине: потери оккупантов достигают 50%

25 марта 2022, 01:30

Российские оккупанты продолжили нанесение артиллерийских и авиационных ударов.

украинский военный, украинские военные, украинский солдат, украинские солдаты, ВСУ
/ Макс Левин

Задачи российских оккупантов по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей, окружение Киева и установление контроля над Левобережной частью Украины не выполнены.

Противнику удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе по содержанию сухопутного коридора между Ростовской областью РФ и оккупированным Крымом, сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Полесском направлении враг продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах Киева и Макарова.

На Северском направлении противник пытается сосредоточить силы и средства для возобновления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокирования Чернигова.

На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций. Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении Броваров и Борисполя для блокирования столицы Украины с восточного направления.

На Слобожанском направлении противник блокирует Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери.

Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию РФ в связи с потерями более 50 процентов личного состава.

На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, успеха не имеет.

В Запорожском направлении силами до пяти БТГр перешел к обороне.

На Южнобугском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению запасов.

В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.

Читайте такжеВСУ перешли в контрнаступление: идет зачистка от оккупантов на Киевщине и Запорожье

Ранее сообщалось о том, что бойцы вооруженных сил Украины смогли освободить село Лукьяновка Барышевского района Киевской области.

Об этом рассказал один из бойцов ВСУ, участвовавший в операции: "Ну что, друзья. На часах пять часов, в двенадцать мы начали операцию, контрнаступление на село Лукьяновка от села Лукаши. Операция выполнена полностью, с абсолютным успехом мы выбили отсюда врага".

Читайте еще:

viber
война России и Украины
Реклама
Популярное
Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине "План Б" Путина: агрессор планирует заставить Киев сдать Юг и Восток Украины - WSJ"План Б" Путина: агрессор планирует заставить Киев сдать Юг и Восток Украины - WSJ Бомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодняБомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодня В Библии нашли фрагмент об Украине и РФ: о чем он рассказываетВ Библии нашли фрагмент об Украине и РФ: о чем он рассказывает Путин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в УкраинеПутин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в Украине

Последние новости

01:32

Кэтрин Винник объявила о создании благотворительного фонда для помощи украинцам

01:30

ВСУ разбили врага на Харьковщине: потери оккупантов достигают 50%Видео

01:24

Зеленский назвал страшную цифру похищенных оккупантами детей

01:00

"Путин решил удвоить ставку": Джонсон рассказал о планах российского диктатора

00:52

РФ ударила ракетами по Днепропетровщине и Николаевщине: что известно о последствияхВидео

Реклама
00:51

Приметы на 25 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

00:42

"Объект, угрожающий российской государственности": оккупанты разграбили квартиру убитой активистки

00:29

"Война не может длиться годами": эксперт назвал сроки вывода всех войск РФ из УкраиныВидео

00:04

"Уже не будем прежними": Надежда Мейхер рассказала, что будет с Украиной, когда закончится войнаВидео

00:00

Враг попал в "огневой мешок": эксперт рассказал о преимуществе ВСУ в боях вокруг КиеваВидео

24 марта, четверг
23:57

У ВСУ стало больше танков, чем до начала войны: в Forbes объяснили феномен

23:40

"Не ели уже два дня, воды чуть-чуть осталось": жители Мариуполя умирают от голодаВидео

23:36

Уехали домой в гробах: под Херсоном пчелы нанесли сокрушительный удар по оккупантам

23:25

"Грохнули кого-то из начальства": в ОП рассказали о новом ударе ВСУ в ЧернобаевкеВидео

23:15

Взрывы в Киевской области: КГГА просит закрыть окна и не выходить на улицуВидео

23:00

"Пусть застрелится": Данилко разнес Путина за войну в УкраинеВидео

22:58

Орки "горят в аду": ВСУ на Востоке за день уничтожили 130 оккупантовВидео

22:51

Столтенберг оценил возможность полноценной войны РФ и НАТО

22:18

Генерал назвал причину отсрочки введения в Украину войск Беларуси

22:18

Братский народ для РФ и ад на Земле: что нужно знать об ЭритрееВидео

Реклама
21:41

Пропагандисты РФ убеждают оккупантов закончить войну к 9 мая - ГенштабВидео

21:31

Как закончится война России против Украины: в NYT назвали 4 варианта развития событий

21:28

В ООН обвинили РФ в гуманитарном кризисе в Украине и призвали прекратить войну

21:03

Пока отец поехал за едой: на Харьковщине российские оккупанты похитили детей

20:59

Угроза применения химоружия в Украине: Байден пригрозил РФ жесткой ответкойВидео

20:43

ВСУ перешли в контрнаступление: идет зачистка от оккупантов на Киевщине и ЗапорожьеВидео

20:38

"Мой родной Ирпень разрушен": Лобода очнулась и признала Россию агрессоромВидео

20:37

Война Украины и России – почему проигравшая сторона потеряет всемнение

20:36

Российский ОМОН отказался ехать на войну в Украине и заявил о незаконности приказа

20:28

Гороскоп на апрель 2022 для Скорпионов: риск травмы, вынужденный переезд и крутой вираж судьбы

20:10

Приметы на 26 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:57

Перевозил 400 пехотинцев, танки и БТРы: Арестович рассказал детали об уничтоженном корабле РФ ОрскВидео

19:55

"Качественно отработал": на Харьковщине вертолет РФ уничтожил свои позицииВидео

19:48

В Украину "ворвется" настоящее лето

19:19

Save Ukraine – #StopWar: стало известно, кто выступит на международном благотворительном телемарафоне в поддержку Украины

19:17

Следующие майские украинцы проведут в Крыму: когда закончится война с Россиеймнение

19:13

В РФ опозорились странным видео с Шойгу на совещании у ПутинаВидео

19:12

"Сумно аж за край": почему София Ротару молчит о войне в Украине

19:11

Санкции в деле: дочь Лаврова "выдворили" из Лондона и отобрали элитное жильеВидео

18:57

От 13 до 100 тысяч: стало известно, сколько должны получать мобилизованные украинцы

Реклама
18:34

Украинцам грозит до 12 лет тюрьмы за слив данных о перемещении ВСУВидео

18:31

И на земле, и в воздухе: ВСУ крепко держат свои позиции в Изюме

18:26

"Игры сатаны, большие разрушения и новый уровень развития": таролог рассказал, когда в Украине наступит мир

18:12

Будут ходить голым и босым: от российских спортсменов бегут спонсоры из-за поддержки войны в УкраинеВидео

18:10

РФ готовится напасть на Польшу и уже ищет повод для этого – посолВидео

18:01

Командиры двух побитых кораблей оккупантов в Бердянске оказались предателями украинской присяги

17:30

В переговорах между РФ и Украиной все решает Зеленский, а не Путин - ПодолякВидео

16:56

"Россию ждет ужасная судьба": известный астролог предсказала страшный итог ПутинаВидео

16:53

Состоялся первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и РФВидео

16:46

Скоро не будет с чем воевать: российская "оборонка" останавливается из-за нехватки деталейВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять