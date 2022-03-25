Бои в районе Бучи, Гостомеля и Ирпеня: ВСУ под Киевом переходят в контрнаступление – МВД

ВСУ в Киевской области переходят в наступление и двигаются вперед - МВД / Макс Левин

Вооруженные силы Украины держат оборону в Киевской области и переходят в наступление в направлении захваченных оккупантами России позиций. Ночью, 25 марта, были серьезные бои в районе Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Удары были и в районе Василькова и Белой Церкви. Вражеские войска понесли серьезные потери. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинская армия не только обороняется в Киевской области, но и переходит в наступление.

"На Киевщине мы стоим, переходим в контрнаступление и двигаемся вперед", - отметил Денисенко.

Он рассказал о том, что ночью 25 марта шли серьезные бои возле Барышевки, а также в районе Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Удары были и в районе Василькова, Белой Церкви.

Также чиновник добавил, что российские войска понесли серьезные потери.

"Сейчас мы получаем информацию от Генерального Штаба ВСУ. Я знаю, что нам удалось достаточно много отразить, в том числе было уничтожено 12 танков, несколько самолетов, свыше 10 единиц бронированной техники, свыше 300 человек", - отметил Денисенко.

По словам советника главы МИД, сейчас Россия также применяет тактику, связанную с принудительным вывозом украинцев в Россию – в Таганрог, Воронеж и другие города. Москве нужна телевизионная картинка, поскольку в первые недели войны она проигрывала информационный фронт.

"Понятно, что россияне всё это делают, ибо им нужна телевизионная картинка. Думаю, что в ближайшее время они будут ещё что-то подобное делать. На самом деле, в первые недели они полностью проигрывали информационную войну, не были готовы к сопротивлению. А в последние недели они начинают топорно, как они умеют, переходить в информационные корнтратаки на территории рф, ни на территории Украины либо Европы они не могут зайти", - подчеркнул Вадим Денисенко.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что на Слобожанском направлении вражеские войска блокируют Сумы и Харьков, наносятся удары по объектам гражданской инфраструктуры. Россия пытается снова наступать в районе Изюма, но несет потери. Военное командование указывает, что отдельные подразделения оккупантов РФ были выведены на российскую территорию по причине потери более 50% личного состава.