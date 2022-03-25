Футболка с маршрутом корабля РФ вместо "Z": литовский магазин проучил своего пророссийского клиента

Представители магазина передали имя и фамилию своего клиента, который поддерживает российское вторжение в Украину, правоохранительным структурам Литвы.
В литовском магазине одежды, который дает возможность покупателям заказывать воплощение в жизнь своего личного дизайна, один из клиентов заказал футболку с символом войны России против Украины – буквой "Z". Такой символ сейчас широко используют российские оккупанты, которые вторглись на территорию Украины.
Представители магазина оригинально отреагировали на такой заказ и отправили клиенту не то, что он ожидал, а футболку с надписью маршрута российского военного корабля. Об этом сообщили в пресс-службе магазина.
Кроме этого, магазин передал имя и фамилию этого клиента правоохранителям Литвы.
"Это не соответствует заявленным нами ценностям, ведь мы поддерживаем Украину! Этот заказчик получит совсем другую футболку. Его имя и фамилия переданы в соответствующие службы Литвы. Слава Украине!", – отмечается в сообщении пресс-службы магазина.
Напомним, ранее издание The New York Times описало четыре наиболее реалистичных варианта развития войны в Украине и ее окончания. Опираясь на прогнозы западных экспертов, в издании утверждают, что в трех из четырех случаев ситуация будет предусматривать дипломатическое вмешательство в том или ином виде.
Также ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович выразил мнение, что фаза, во время которой украинская армия будет вытеснять российских захватчиков с территории Украины, может длиться примерно 1-2 месяца.
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