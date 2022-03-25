Чтобы выкурить оккупантов из Украины, нужно еще 1-2 месяца: Арестович объяснил, что будет дальше

Украинские военные в Киевской области / Reuters

Фаза, во время которой украинская армия будет вытеснять российских захватчиков с территории Украины, может длиться примерно 1-2 месяца.

Однако эта фаза не будет активной – оккупанты не будут наступать, а будут обороняться и гибнуть под ударами защитников нашего государства. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

"Фаза на уничтожение и изгнание их с территории может продлиться еще 1-2 месяца. Однако нужно понимать, что это не будет активная фаза. Они не будут наступать. Они будут обороняться и гибнуть под нашими ударами: партизан, Вооруженных сил Украины, местной самообороны", – отметил Арестович.

Читайте такжеСкоро не будет с чем воевать: российская "оборонка" останавливается из-за нехватки деталейТакже он отметил, что захватчики имеют проблемы со снабжением на большей части территорий, на которые им удалось вторгнуться. Для Украины такой ход событий на руку, ведь при таких обстоятельствах в российской армии на активную фазу боевых действий осталось не более, чем 2-3 недели.

Российские орки будут пытаться удерживать те города, которые им удалось захватить. И они будут пробовать это делать, не только обороняясь от защитников Украины, но и политическими методами. Так, Арестович прогнозирует, что оккупанты будут пытаться провозглашать различные "республики", присоединять их к России и тому подобное.

Ранее сообщалось, что руководство российской армии обещало Владимиру Путину захватить Киев за пять дней, а всю Украину – за две недели. Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Напомним, ранее издание The New York Times описало четыре наиболее реалистичных варианта развития войны в Украине и ее окончания. Опираясь на прогнозы западных экспертов, в издании утверждают, что в трех из четырех случаев ситуация будет предусматривать дипломатическое вмешательство в том или ином виде.

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