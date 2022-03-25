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Когда садился в самолет из Нью-Йорка вечером 23-го, я знал, что через пару часов будет война – Кулеба

25 марта 2022, 12:38

Из-за войны украинские дипломаты работают в усиленном режиме – договариваются об увеличении санкций против РФ и поставках Украине оружия.

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Кулеба рассказал, как сейчас работают украинские дипломаты / Reuters

Украинские дипломаты сейчас работают над тем, чтобы Украина получила необходимое оружие для защиты от России, а также чтобы Запад усилил антироссийские санкции. РФ нужно "душить" санкциями, пока она не закончит войну и не выйдет с территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью для проекта "Украинский свидетель". По его словам, санкции, которые уже ввели другие государства, являются беспрецедентными, однако их и дальше будут продолжать накладывать, пока будет длиться война.

"Границы санкций – это конец войны и выход России с территории Украины. Пока этого не произойдет, каких-либо санкций будет недостаточно", – подчеркнул Кулеба.

Также он отметил, что война не усложнила организацию работы украинских дипломатов, ведь коронавирус уже "научил" их работать дистанционно. Сейчас Министерство иностранных дел Украины работает из трех отдельных регионов, и части команды дипломатов постоянно коммуницируют друг с другом.

Кулеба рассказал, что в первый день войны также постоянно находился на связи со своими подчиненными.

"Садясь в самолет в Нью-Йорке вечером 23-го, я уже знал, что война начнется через пару часов. Весь этот трансатлантический полет я провел подключенным к Wi-Fi, отслеживая новости, инструктируя своих людей, потому что война не останавливает дипломатию", – вспомнил глава МИД первый день войны.

Читайте такжеКак закончится война России против Украины: в NYT назвали 4 варианта развития событийОн отметил, что во время переговоров со страной-агрессором украинская делегация не отступает от своей четкой позиции, в которой обязательными пунктами являются:

  • сохранение территориальной целостности Украины,
  • гарантии безопасности для нашего государства.

Кулеба подчеркнул: он не сомневается, что Украина одержит победу. Также он отметил, что у украинского правительства есть план действий как на неделю войны, так и на шесть месяцев или год. Прогнозов относительно того, сколько может продолжаться война, глава украинского МИД не давал, однако подчеркнул, что как дипломат делает для завершения войны всё должное.

Раньше Кулеба назвал два варианта финала войны с Россией. По его словам, или Украина безоговорочно победит РФ, или государства придут к соглашению, которое будет основываться на выгодных для Украинского государства условиях.

Напомним, Дмитрий Кулеба призвал европейцев не поддаваться на шантаж со стороны России и не платить за газ рублями. Он подчеркнул, что западные страны должны сделать мудрый и ответственный выбор.

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