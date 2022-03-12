Ликвидация Путина и завершение войны: Кулеба призвал к "депутинизации" России

Устранение Путина поможет завершить войну России против Украины, считает Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление о том, что ликвидации президента РФ Владимира Путина достаточно для завершения российско-украинского военного конфликта. Однако чтобы восстановить мир и безопасность на Западе, потребуется очистить российское государство от последствий влияния его режима.
В ходе своего брифинга в субботу, 12 марта, он рассказал о том, что если Путин будет устранен, то война России против Украины может завершиться.
"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине", - считает Кулеба.
Впрочем, по его мнению, для восстановления безопасности на Западе потребуется очищение России от влияния "путинского режима".
"Для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Напомним, ранее бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев сказал о том, что президент Владимир Путин может быть отстранен от власти в результате переворота. По его мнению, причиной тому может стать провал военного нападения на Украину и изоляция страны из-за санкций западного мира.