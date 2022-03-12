Ликвидация Путина и завершение войны: Кулеба призвал к "депутинизации" России

Владимир Путин / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление о том, что ликвидации президента РФ Владимира Путина достаточно для завершения российско-украинского военного конфликта. Однако чтобы восстановить мир и безопасность на Западе, потребуется очистить российское государство от последствий влияния его режима.

В ходе своего брифинга в субботу, 12 марта, он рассказал о том, что если Путин будет устранен, то война России против Украины может завершиться.

"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине", - считает Кулеба.

Впрочем, по его мнению, для восстановления безопасности на Западе потребуется очищение России от влияния "путинского режима".

"Для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев сказал о том, что президент Владимир Путин может быть отстранен от власти в результате переворота. По его мнению, причиной тому может стать провал военного нападения на Украину и изоляция страны из-за санкций западного мира.