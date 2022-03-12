"Многие русские цари были убиты": экс-министр РФ спрогнозировал участь Путина в войне против Украины

Владимир Путин может быть свергнут своими соратниками / Reuters

Российский переворот может отправить президента РФ Владимира Путина "в могилу или на пенсию". Такое предупреждение диктаторской власти страны-агрессора выдвинул экс-министр иностранных дел РФ Андрей Козырев.

Он заявил, что Владимир Путин может быть свергнут в результате кремлевского переворота, поскольку напряженность в стране растет, пишет The Mirror.

Козырев был ведущим дипломатом Бориса Ельцина. У него есть аргументы, которые позволяют считать, что ключевые фигуры в Кремле замышляют свержение российского президента.

Министр иностранных дел РФ с 1990 по 1996 год, считает, что Путина вскоре могут сместить с "вооруженным эскортом либо в могилу, либо на пенсию".

Это связано с тем, что, российские войска увязли в Украине, а сама страна находится в изоляции из-за санкций.

"Многие русские цари были убиты. Многие были так или иначе уволены. Даже в Советском Союзе были способы. Говорили, что Сталина отравили, а Хрущева выпроводили из Кремля. С Путиным я очень ожидаю роста сопротивления и роста недовольства, которое так или иначе будет разрешено", - сказал Козырев.

Также он добавил, что считает российского диктатора "неправильным и аморальным".

Читайте такжеМаразматичные старички с деменцией играют последнюю партию: Потап обратился к Путину и ЛукашенкоНапомним, военные страны-агрессора, которые ныне утверждают, что думали об учениях, когда незаконно пересекали границу с Украиной, знали о предстоящем вторжении в Украину еще в январе текущего года. А непосредственное боевое распоряжение о нанесении ударов по украинским населенным пунктам они получили вечером накануне вторжения.

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